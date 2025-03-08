Merkez haziranda hafif fren yapacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) mart ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında da faiz indirimi ne devam etti. Üçüncü ayda da 250 baz puanlık indirime giden Merkez Bankası, toplamda 750 puan düşüşler politika faizini yüzde 42.5 seviyesine getirdi. Özellikle enf lasyonun düşüşe geçmesiyle birlikte, nisan ayında da faiz artış ihtimali şimdilik güçlendi. Bu hareketlenme yabancı kuruluşların da dikkatini çekti.

Deutsche Bank, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Haziran ayın da gevşemede ayağını frene koyacağını öngördü. Deutsche Bank Ekonomisti Yiğit Onay ve Stratejist Christian Wietoska tarafından TCMB'nin mart toplantısı ardından servis edilen notta Haziran'da faiz gevşeme hızının 250 baz puandan 150 baz puan indirileceği öngörüldü. Notta gevşeme temposunun yılın geri kalanında da bu şekilde olacağı tahmin edildi. Notta bankanın yıl sonu enflasyon beklentisinin de yüzde 28 olduğu belirtildi.

“Gevşemede tempo yavaşlayacak”

Morgan Stanley de hazirandan sonra gevşemede daha yavaş bir tempo öngördü. Morgan Stanley, TCMB'nin nisan ayında faiz oranlarını 250 baz puan daha düşürme sini ve haziran ayından itibaren indirim hızını azaltarak yıl sonunda yüzde 30,5'e indirmesini bekliyor. Morgan Stanley Ekonomisti Han de Küçük'ün hazırladığı not ta TCMB'nin karar metninin daha temkinli bir tona sahip olduğu Para Politikası Kurulu'nun gerekirse faiz indirimlerinin hızını azaltmaya hazır olduğu sinyalini verdiği belirtildi. Küçük, “Şubat enflasyonundaki aşağı yönlü sürprize rağmen PKK'nın kredi büyümesi ve iç talebe vurgu yapmasının daha temkinli bir tona işaret ettiğini düşünüyoruz” dedi.

“Yüzde 40’a kadar gelecek”

Morgan Stanley, kredilerin ve iç talebin büyüme hızı na yönelik yukarı yönlü risk leri göz önünde bulundurarak ve yurt için yerleşiklerin portföylerinde TL'nin tercih edilmeye devam etmesini desteklemek için TCMB'nin politika faizinin yüzde 40'a ulaşmasının ardından gevşeme hızını yavaşlattığını öngördü.

“Euroda artış ihracatçının işine yarayacak"

Deutsche Bank Ortadoğu ve Doğu Avrupa Araştırma Müdürü Hans-Christian Wietoska, CNBC-e'de Türkiye ekonomisine ilişkin açıklamalarda bulundu. Wietoska, “Türkiye'de de Avrupa'ya büyük bir ihracat var. Bu yüzden eurodaki artış Türkiye'ye yardımcı olacaktır. Eurodaki yüzde 1 artış, ihracatçılar için yaklaşık 1 milyar dolarlık bir artış olacaktır. Daha fazla mali harcama da olacaktır, daha fazla büyük bir büyümeye de yol açacaktır. Avrupa'daki yüzde 1 büyüme, Türkiye için 6-7 milyar dolarlık daha fazla bir ihracat anlamına gelecektir" ifadelerini kullandı.