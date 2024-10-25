Merkez indirim sinyali mi verdi? Beklenenden önce gelebilir! Prof. Dr. Hakan Kara'dan faiz tahmini

Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kara, resmi X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) PPK (Para Politikası Kurulu) özetini değerlendirerek dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Paylaşımında PPK toplantı özetinin satır araları ve IMF-Dünya Bankası toplantılarındaki iletişime dikkat çeken Prof. Dr. Hakan Kara, bu iki gelişmenin kendisine 2024 sona ermeden önce Merkez Bankası'nın bir faiz indirimi yapma planının olduğunu düşündürttüğünü yazdı.

Kara, ayrıca olası faiz indirimi kararının enflasyon verilerinin izin verdiği sürece alınabileceğini de ekledi.