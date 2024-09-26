Merkez rezervleri tarihi seviyeye çıkarken Mahfi Eğilmez'den dikkat çeken bir yorum geldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 20 Eylül haftasına ilişkin rezerv verilerini yayınladı.

Buna göre; Merkez Bankası’nın brüt rezervleri 20 Eylül haftası 2,8 milyar dolar artışla 156,4 milyar dolara yükseldi.

20 Eylül haftası itibarıyla swap hariç net rezervler 26,5 milyar dolardan 29,4 milyar dolara çıktı.

Son iki haftada swap hariç net rezervlerdeki artış 12 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

156,4 milyar dolarlık Merkez Bankası rezervi tüm zamanların en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Şimşek: Rezerv eşik seviyeye ulaştı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu gelişme üzerine yaptığı sosyal medya değerlendirmesinde, “rezerv yeterliliğinin uluslararası tanıma göre eşik seviyeye ulaştığını” ifade etti.

Deneyimli iktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez, Bakan Şimşek’in açıklaması üzerine yaptığı yorumda brüt rezervler için değerlendirmenin doğru olduğunu belirtti.

Eski Hazine Müsteşarı Eğilmez, swap hariç net rezervlerin önemli bir kısmının carry trade ve TL faizinin dolar faizine dönüşmesiyle bozdurulan dövizlerden oluştuğunu ifade etti.

Mahfi Hoca rezervlerdeki bu artışa ilişkin “Pamuk ipliğine bağlı” yorumuyla mesajını sonlandırdı.