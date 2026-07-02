Merkez’den bir sıkılaştırma bir de sadeleşme adımı

Buna gö­re TCMB, makrofinansal istikra­rı güçlendirmek ve parasal akta­rım mekanizmasını desteklemek amacıyla 2023 yılında yürürlüğe alınan ve mevcut durumda yüzde 2,5 oranında uygulanan döviz cin­sinden mevduat/katılım fonu için Türk lirası cinsinden ilave zorun­lu karşılık tesisi uygulamasını yü­rürlükten kaldırdı.

Bununla bir­likte, daha önce yüzde 30 seviye­sinde olan vadesiz ve 1 aya kadar vadeli yabancı para mevduat/ka­tılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranı yüzde 32’ye çıkarıl­dı.

Daha uzun vadeli zorunlu kar­şılık oranı ise yüzde 26’dan yüzde 28’e yükseltildi. Merkez’in attığı adımı değerlendiren ekonomist­ler, atılan iki ayrı adımın birini sa­deleştirme diğerini ise sıkılaştır­ma olarak yorumladı.

Bankalara nefes olacak

Böylece 2023’te getirilen ve dö­viz mevduatında TL cinsinden uygulanan yüzde 2,5’lik ilave zo­runlu karşılık oranı kaldırıldı. O dönemde temel olarak bankaların döviz toplamasını caydırmak ve Türk lirasına geçişi hızlandırmak için atılan bir adımdı. Şimdilerde döviz mevduatlarının stabil sey­retmesiyle birlikte buna hamleye gerek kalmadı.

Böylece bankalar da hafif de olsa uygulamanın sona ermesiyle nefes aldı. Diğer taraf­tan da yapancı parada mevduatla­rında yükselen oranlarla birlikte, sıkılaşmanın sinyallerinin devam ettiği mesajı verildi. Ekonomist­ler bu hamleyle ilgili şu yorumu yaptı: “TCMB altı ay önce gevşet­tiği aynı parametreyi şimdi tekrar sıkıyor. Bu net bir ‘tek yönlü sade­leşme’ değil, seçici bir ayarlama.”

“Repo ihalesi açılmadıkça faize etkisi yok”

Ekonomist İris Cibre konuy­la ilgili şu yorumu yaptı: “Merkez Bankası yabancı para mevdua­tında 2,5 puanlık TL ilave zorun­lu karşılığı kaldırırken yerine ya­bancı para zorunlu karşılıkları artırdı. Faize önemli bir ek etkisi yok. Sadeleşme diyebiliriz. Ama teknik olarak; yabancı para zorun­lu karşılık artışı ile brüt rezervler­de artış faize etki etmez, zaten ol­dukça da düşük. TL ZK düşüşü ile TL likiditede fazlalık yaratması söz konusu olacak. Repo ihaleleri açılmadıkça faize etkisi yok.”

17 Temmuz’da başlıyor

TCMB yeni oranlar üzerinden zorunlu karşılık tesisinin 17 Temmuz 2026 tarihinde yapılacağını duyurdu. Tebliğle birlikte, müstakrizlerin fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranı yüzde 25 olurken, diğer yükümlülüklerde vadeye göre farklılaştırılmış zorunlu karşılık oranları uygulanmaya devam edildi.

Buna göre, yurt dışı bankalar mevduatı ve katılım fonlarını da kapsayan diğer yükümlülüklerde zorunlu karşılık oranı 1 yıla kadar vadede yüzde 21, 2 yıla kadar vadede yüzde 10, 3 yıla kadar vadede yüzde 8, 5 yıla kadar vadede yüzde 3 ve 5 yıldan uzun vadede yüzde 0 olarak belirlendi. Bankaların yurt içi yerleşiklerle yaptıkları repo işlemlerinden sağlanan 1 yıla kadar vadeli fonlar için ise zorunlu karşılık oranı yüzde 25 olarak uygulanacak.