Merkez'den enflasyon değerlendirmesi: Artış alt grupların geneline yayıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) şubat enflasyonuna ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. Tüketici fiyatlarının şubat ayında yüzde 4,81 oranında arttığını anımsatan TCMB, yıllık enflasyonun da 5,75 puan yükselişle yüzde 54,44'e çıktığını hatırlattı.

Tüketici yıllık enflasyonundaki artışın alt gruplar geneline yayıldığını ve bu gelişmeye en

belirgin katkının gıda ve temel mal gruplarından geldiğini kaydeden TCMB, şu noktalara dikkat çekti: Emtia fiyatlarında ocak ayından itibaren gözlenen artış eğilimi son dönemde jeopolitik gelişmelerle hızlanmış ve bağlantılı kalemlerde etkileri hissedilmiştir.

Gıda yıllık enflasyonundaki yükseliş alt gruplar genelinde devam ederken, son aylarda yüksek seyreden taze meyve ve sebze enflasyonundaki artış bu dönemde hızlanmaya devam etmiştir. Diğer taraftan temel gıda ürünlerindeki KDV indirimi daha olumsuz bir görünümü sınırlamıştır. Temel mal fiyatlarındaki artış eğilimi Şubat ayında yavaşlamakla birlikte yıllık enflasyon tüm alt gruplarda yükselmiştir.

Uluslararası enerji fiyatlarındaki artışın etkileri yurt içi enerji fiyatlarına yansımıştır.

Hizmet grubunda yıllık enflasyon tüm alt gruplarda artarken, enerji ve gıda görünümüne de bağlı olarak ulaştırma ve lokanta-otel öne çıkan alt gruplar olmuştur.

Başta enerji olmak üzere uluslararası emtia fiyatlarında sektörler geneline yayılan yükselişler ile tedarik zincirlerindeki aksamalar neticesinde üretici fiyatlarındaki artışlar sürmüştür. Bu görünüm altında, B ve C göstergelerinin yıllık enflasyonlarındaki yükseliş devam etmiştir.