Merkezi yönetim brüt borç stoku 1 trilyon 162,4 milyar lira
Merkezi yönetim brüt borç stoku, şubat ayı itibarıyla 1 trilyon 162,4 milyar lira oldu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Mart itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.
Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku mart ayı sonunda 1 trilyon 162 milyar 437 milyon lira olarak gerçekleşti. Borç stokunun 592,8 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası cinsi, 569,7 milyar lira tutarındaki kısmı döviz cinsi borçlardan oluştu.
Kaynak: AA