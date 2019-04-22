ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
13 °C
  • Haberler
  • Ekonomi
  • Merkezi yönetim brüt borç stoku 1 trilyon 162,4 milyar lira

Merkezi yönetim brüt borç stoku 1 trilyon 162,4 milyar lira

Merkezi yönetim brüt borç stoku, şubat ayı itibarıyla 1 trilyon 162,4 milyar lira oldu.

Merkezi yönetim brüt borç stoku 1 trilyon 162,4 milyar lira
Paylaş Tweetle Paylaş E-Bülten A+ A-

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Mart itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku mart ayı sonunda 1 trilyon 162 milyar 437 milyon lira olarak gerçekleşti. Borç stokunun 592,8 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası cinsi, 569,7 milyar lira tutarındaki kısmı döviz cinsi borçlardan oluştu.

Kaynak: AA

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.