Merkezi yönetim brüt borç stoku 1 trilyon 210,6 milyar lira
Merkezi yönetim brüt borç stoku, nisan ayı itibarıyla 1 trilyon 210,6 milyar lira oldu.
Merkezi yönetim brüt borç stoku, nisan ayı itibarıyla 1 trilyon 210,6 milyar lira oldu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Nisan itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.
Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku mart ayı sonunda 1 trilyon 210,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Borç stokunun 596 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası cinsi, 614,6 milyar lira tutarındaki kısmı döviz cinsi borçlardan oluştu.
Kaynak: AA