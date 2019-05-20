Merkezi yönetim brüt borç stoku 1 trilyon 210,6 milyar lira

20 Mayıs 2019

Merkezi yönetim brüt borç stoku, nisan ayı itibarıyla 1 trilyon 210,6 milyar lira oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Nisan itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku mart ayı sonunda 1 trilyon 210,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Borç stokunun 596 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası cinsi, 614,6 milyar lira tutarındaki kısmı döviz cinsi borçlardan oluştu.

Kaynak: AA