Merkezi yönetim brüt borç stoku 1 trilyon 66,8 milyar TL

21 Ocak 2019

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Aralık 2018 itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku aralık ayı sonunda 1 trilyon 66 milyar 800 milyon lira olarak gerçekleşti. Borç stokunun 581,5 milyar liralık kısmı Türk lirası, 485,3 milyar liralık kısmı da döviz cinsi borçlardan oluştu.

Hazine alacakları 18,5 milyar lira

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Aralık 2018 itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, aralık ayı sonu itibarıyla Hazine alacak stoku 18,5 milyar lira oldu. Alacak stoku içinde en yüksek payı 11,7 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.

Söz konusu tarih itibarıyla Hazine alacaklarından toplam 1,6 milyar lira tahsil edildi.

Kaynak: AA