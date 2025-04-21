Merkezi yönetim brüt borç stoku 10 trilyon 270,6 milyar lira oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Mart itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, mart sonu itibarıyla 10 trilyon 270,6 milyar lira oldu.

Borç stokunun 4 trilyon 685,7 milyar liralık kısmı Türk lirası, 5 trilyon 584,9 milyar liralık kısmı ise döviz cinsi borçlardan oluştu.