Merkezi yönetim brüt borç stoku 3 trilyon 125,3 milyar lira oldu
Merkezi yönetim brüt borç stoku, nisan sonu itibarıyla 3 trilyon 125,3 milyar lira olarak belirlendi.
AA
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Nisan itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı. Merkezi yönetim brüt borç stoku, nisan sonu itibarıyla 3 trilyon 125,3 milyar lira oldu. Borç stokunun 1 trilyon 74,3 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 2 trilyon 51 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.
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