Merkezi yönetim brüt borç stoku 4 trilyon 33,2 milyar lira
Merkezi yönetim brüt borç stoku, 2022 aralık ayı sonu itibarıyla 4 trilyon 33,2 milyar lira olarak belirlendi. Borç stokunun 1 trilyon 392,1 milyar lira tutarındaki kısmı Türk Lirası, 2 trilyon 641,1 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Aralık 2022 itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.
Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, aralık ayı sonu itibarıyla 4 trilyon 33,2 milyar lira oldu.
Borç stokunun 1 trilyon 392,1 milyar lira tutarındaki kısmı Türk Lirası, 2 trilyon 641,1 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.