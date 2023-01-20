Merkezi yönetim brüt borç stoku 4 trilyon 33,2 milyar lira

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Aralık 2022 itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, aralık ayı sonu itibarıyla 4 trilyon 33,2 milyar lira oldu.

Borç stokunun 1 trilyon 392,1 milyar lira tutarındaki kısmı Türk Lirası, 2 trilyon 641,1 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.