Merkezi yönetim brüt borç stoku 5 trilyon 880 milyar lira oldu
Merkezi yönetim brüt borç stoku, ağustos sonu itibarıyla 5 trilyon 880 milyar lira olarak belirlendi.
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Ağustos itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.
Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, ağustos sonu itibarıyla 5 trilyon 880 milyar lira oldu.
Borç stokunun 2 trilyon 61,6 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 3 trilyon 818,4 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.