Merkezi yönetim brüt borç stoku 9 trilyon 579,3 milyar lira oldu
Merkezi yönetim brüt borç stoku, ocak sonu itibarıyla 9 trilyon 579,3 milyar lira olarak belirlendi.
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Ocak itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı. Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, ocak sonu itibarıyla 9 trilyon 579,3 milyar lira oldu.
Borç stokunun 4 trilyon 271,2 milyar liralık kısmı Türk lirası, 5 trilyon 308,1 milyar liralık kısmı ise döviz cinsi borçlardan oluştu.