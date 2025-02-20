Merkezi yönetim brüt borç stoku 9 trilyon 579,3 milyar lira oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Ocak itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı. Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, ocak sonu itibarıyla 9 trilyon 579,3 milyar lira oldu.

Borç stokunun 4 trilyon 271,2 milyar liralık kısmı Türk lirası, 5 trilyon 308,1 milyar liralık kısmı ise döviz cinsi borçlardan oluştu.