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Merkezi yönetim brüt borç stoku verileri açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Ekim itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı. Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, ekim sonu itibarıyla 8 trilyon 795,7 milyar lira oldu.

AA
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Merkezi yönetim brüt borç stoku, ekim sonu itibarıyla 8 trilyon 795,7 milyar lira olarak belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Ekim itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı. Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, ekim sonu itibarıyla 8 trilyon 795,7 milyar lira oldu.

Borç stokunun 3 trilyon 713,5 milyar liralık kısmı Türk lirası, 5 trilyon 82,1 milyar liralık kısmı ise döviz cinsi borçlardan oluştu.