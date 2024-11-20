Merkezi yönetim brüt borç stoku verileri açıklandı

Merkezi yönetim brüt borç stoku, ekim sonu itibarıyla 8 trilyon 795,7 milyar lira olarak belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Ekim itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı. Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, ekim sonu itibarıyla 8 trilyon 795,7 milyar lira oldu.

Borç stokunun 3 trilyon 713,5 milyar liralık kısmı Türk lirası, 5 trilyon 82,1 milyar liralık kısmı ise döviz cinsi borçlardan oluştu.