Merkezi yönetim brüt borç stoku yükseldi

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, borç stokunun 3.896,0 milyar TL tutarındaki kısmı Türk Lirası cinsi, 5.108,6 milyar TL tutarındaki kısmı döviz cinsi borçlardan oluştu.

Hazine alacak stoku 30 Kasım 2024 tarihi itibarıyla 27,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Ekim sonu itibarıyla alacak stoku 28,1 milyar TL olmuştu. Stok içerisinde en yüksek pay 10,4 milyar TL ile Mahalli İdareler’e ait.

2024 kasım ayı sonu itibarıyla Hazine alacaklarından toplam 4,6 milyar TL tahsilat gerçekleştirildi.