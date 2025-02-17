Merkezi Yönetim bütçesi ocakta açık verdi

Hazine verilerine göre, bütçe ocak ayında 139,3 miyar lira açık verdi. Ocak ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 56,3 milyar TL, bütçe gelirleri 917,1 milyar TL olarak gerçekleşti.

Faiz dışı bütçe giderleri 893,3 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 23,8 milyar TL oldu.

Hazine'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"2025 yılı Ocak ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 1trilyon 56,3 milyar TL, bütçe gelirleri 917,1 milyar TL ve bütçe açığı 139,3 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 893,3 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 23,8 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

Açık geçen yılın aynı ayına göre azaldı

Merkezi yönetim bütçesi 2024 yılı Ocak ayında 150 milyar 719 milyon TL açık vermiş iken 2025 yılı Ocak ayında 139 milyar 259 milyon TL açık vermiştir.

2024 yılı Ocak ayında 29 milyar 626 milyon TL faiz dışı açık verilmiş iken 2025 yılı Ocak ayında 23 milyar 759 milyon TL faiz dışı fazla verilmiştir.

Merkezi yönetim bütçe giderleri Ocak ayı itibarıyla 1 trilyon 56 milyar 342 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz harcamaları 163 milyar 18 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 893 milyar 324 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu yıl ödenekten yapılan harcamalar arttı

2025 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 14 trilyon 731 milyar 14 milyon TL ödenekten Ocak ayında 1 trilyon 56 milyar 342 milyon TL gider gerçekleştirilmiştir. Geçen yılın aynı ayında ise 767 milyar 968 milyon TL harcama yapılmıştır.

Ocak ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37,6 oranında artmıştır. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2024 yılında yüzde 6,9 iken 2025 yılında yüzde 7,2 olmuştur.

Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38,1 oranında artarak 893 milyar 324 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2024 yılında yüzde 6,6 iken 2025 yılında yüzde 7 olmuştur.

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Ocak ayı itibarıyla 917 milyar 83 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirleri 792 milyar 667 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 104 milyar 29 milyon TL olmuştur.

2024 yılı Ocak ayında bütçe gelirleri 617 milyar 249 milyon TL iken 2025 yılının aynı ayında yüzde 48,6 oranında artarak 917 milyar 83 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin Ocak ayı gerçekleşme oranı 2024 yılında yüzde 7,3 iken 2025 yılında yüzde 7,2 olmuştur.

2025 yılı Ocak ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 53,3 oranında artarak 792 milyar 667 milyon TL olmuştur. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise 2024 yılında yüzde 7 iken 2025 yılında yüzde 7,1 olmuştur."