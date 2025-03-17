Merkezi Yönetim bütçesi şubat ayında açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2025 yılı şubat ayına ait bütçe verilerini paylaştı. Şubat ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 33,5 milyar TL, bütçe gelirleri ise 723,4 milyar TL olarak kaydedildi. Bu dönemde bütçe açığı ise 310,1 milyar TL oldu.

Faiz dışı bütçe giderleri 893,8 milyar TL olarak gerçekleşirken, faiz dışı açık 170,4 milyar TL olarak belirlendi.

Ocak-Şubat döneminde 449,4 milyar tl açık

Ocak ve şubat aylarını kapsayan iki aylık dönemde, merkezi yönetim bütçe giderleri 2 trilyon 89,9 milyar TL’ye ulaşırken, bütçe gelirleri 1 trilyon 640,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu dönemde bütçe açığı 449,4 milyar TL olarak hesaplandı.

Faiz dışı bütçe giderleri 1 trilyon 787,2 milyar TL, faiz dışı açık ise 146,6 milyar TL oldu.