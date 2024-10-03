'Merkez'in depo alım ihalesine 152,5 milyar lira teklif
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) piyasadaki likitide fazlasına müdahale için açtığı depo alım ihaleleri sürüyor. Bankanın bugün ikinci ihalesine 152,5 milyar lira teklif geldi.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) ikinci TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 152 milyar 512 milyon lira oldu.
TCMB'nin bugün açtığı 180 milyar liralık ikinci TL depo alım ihalesinde, minimum faiz oranı yüzde 49,98, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı yüzde 50 olarak ilan edildi.
İhaleye, 152 milyar 512 milyon liralık teklif geldi.