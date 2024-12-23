Merkez'in faiz indirimi ne zaman? Goldman'dan TCMB analizi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bu yılki son toplantısı 26 Aralık Perşembe günü gerçekleşecek. Piyasalar merakla Merkez'in faizi düşürüp düşürmeyeceğini konuşurken, ABD merkezli bankacılık devi Goldman Sachs'ten dikkat çeken analizler geldi.

Beklentiler Merkez'in politika faizini 150 baz puan indirmesi yönünde artarken Goldman Sachs bunun erken bir adım olacağını, politika faizinin yüzde 50 seviyesinde sabit bırakacılacağını öngördü.

Kredibilite oluşturma odaklı

Tahminlerini normatif analizlere dayandıran banka ekonomistleri, TCMB'nin ana hedefinin para politikasını belirlerken kredibilite oluşturma odaklı olmaya devam ettiğini belirtti. Goldman Sachs, gelecek toplantının, Mart ayında politika faizinin yükseltildiği ve TCMB'nin fiyat istikrarı taahhüdüne yönelik kredibiliteyi yukarı çektiği toplantıyla kıyaslanabileceğini ifade etti.

Son çeyrekte enflasyonda hem TCMB hem de kendi projeksiyonlarına göre yukarı yönlü sürprizler yaşandığına dikkat çeken Goldman Sachs ekonomistleri mevsimsellikten arındırılmış göstergelerin dezenflasyonun ikinci çeyrekte durgunlaştığına işaret ettiğini ifade etti.

Banka politika faizinde Ocak ayında 100 baz puanlık indirim beklentisini de koruduklarını söyledi.

Goldman Sachs ekonomistleri enflasyondaki yapışkanlık, ekonomik aktivitedeki toparlanma eğilimi ve Ocak ayında beklenenden daha yüksek bir asgari ücret artışı olasılığı göz önüne alındığında, risklerin gevşeme döngüsüne daha da geç başlama yönünde kaldığını değerlendirdi.