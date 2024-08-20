Merkez'in faiz kararına Prof. Dr. Hakan Kara'dan dikkat çeken yorum: En kötüsü geride kaldı ama...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizini Ağustos ayında da beklentiler doğrultusunda yüzde 50’de sabit bıraktı.

TCMB “Hizmet enflasyonundaki yüksek seyir ve katılık, enflasyon beklentileri ve jeopolitik gelişmeler enflasyonist riskleri canlı tutmaktadır” değerlendirmesi yaptı.

PPK metninde önceki açıklamalarda pek çok kez yinelenen “Merkez Bankası, aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşunu sürdürülecek” ifadesi yer aldı.

Merkez’in kararına iktisatçı Prof. Dr. Hakan Kara’dan yorum geldi. Eski Merkez Bankası Başekonomisti Kara, “Merkez Bankası erken faiz indirimini dayatmaya çalışanlara da net bir yanıt vermiş” değerlendirmesinde bulundu.

Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kara, X (Twitter) hesabından paylaştığı mesajda şu yorumda bulundu:

* Merkez Bankası enflasyonda en kötü geride kalsa da faiz indirimi henüz gündemimde değil demiş. Böylece erken faiz indirimini dayatmaya çalışanlara da net bir yanıt vermiş.

Açıklama dengeli, tek eksik...

Prof. Dr. Kara, TCMB açıklamasını dengeli ve kararlı bulduğunu belirtirken şöyle devam etti:

* Tek eksiği bütçe harcamaları ve kamunun kontrol ettiği ürünlere yapılan zamlardan bahsetmemiş olması. Bana göre özel sektörün fiyatlama davranışının düzelmesi için öncelikle kamunun kendi fiyatlama davranışını düzeltmesi gerekiyor.

Prof. Dr. Kara, bir kullanıcıya verdiği yanıtta ise “Bence de enflasyonda en kötü geride kaldı fakat vatandaşın alım gücü için aynı şeyi söyleyemem” ifadesini kullandı.