Merkez'in net rezervlerinde iki haftada 7,2 milyar dolarlık artış

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) net rezervleri üst üste ikinci haftasında da yükseliş kaydederek, nisan başından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

TCMB'nin verilerine göre, 16 Mayıs ile sona eren haftada net rezervler 2,4 milyar dolar artışla 39 milyar 986 milyon dolara ulaştı.

Böylece iki haftada 7,2 milyar dolar artan rezervler, 4 Nisan tarihinden bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Brüst rezevler de 145 milyar 657 milyon dolara yükseldi

Merkez Bankası'nın brüt rezervleri ise yüzde 0,9 artışla 145 milyar 657 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankası verilerine göre, bu haftada döviz varlıkları, bir önceki haftaya göre yüzde 7,8 artarak 57,8 milyar ABD doları, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 3,4 azalarak 80,3 milyar ABD doları, IMF rezerv pozisyonu ve SDR toplamı ise yüzde 0,2 azalarak 7,7 milyar ABD doları oldu.