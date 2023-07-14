Merkez’in rezervi 1,8 milyar dolar KKM 107 milyar TL arttı

Birol BOZKURT

Kur Korumalı TL Mevduat ve Katılma (KKM) hesaplarındaki artış serisi devam ediyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları yüzde 4 artışla 2 trilyon 739,4 milyar TL'den 107,3 milyar TL artışla 2 trilyon 846,7 milyar TL'ye çıktı. Böylece KKM’ye girişlerde sekiz haftanın zirvesine ulaşıldı. Toplam KKM dolar bazında geçen hafta 3,2 milyar dolar artışla 109,3 milyar dolara çıktı.

Bankacılık kaynaklarından elde ettiğimiz bilgilere göre KKM hesaplarında yaşanan artışta geçen hafta olduğu gibi bu haftada yaşanan girişin büyük bir çoğunluğu yeni girişler değil. Dolar kurunda yaşanan yükselişle beraber Merkez Bankası’ndan kur düzeltmesi alan hesapların yarattığı artıştan kaynaklanıyor.

Merkez Bankası’nın oluşan kur farkını ödemek için para arzını artırdığına dikkat çeken kaynaklar bunun enflasyon yaratma ihtimaline de dikkat çekiyor. Merkez Bankası’nın piyasaya sürdüğü para miktarını gösteren M3 para arzı, 7 Temmuz itibarıyla haftalık %0.71 artış ile 11 Trilyon 189.11 milyar TL oldu.

7 Temmuz haftasında krediler ise 9 trilyon 987 milyar TL'den 9 trilyon 996,5 milyar TL'ye, mevduat 11 trilyon 638,3 milyar TL'den 11 trilyon 787,3 milyar TL'ye yükseldi. Tüketici kredileri 1 trilyon 383,6 milyar TL'den 1 trilyon 392,3 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 785,3 milyar TL'den 788,2 milyar TL'ye çıktı. Takipteki alacaklar 168,2 milyar TL'den 168,9 milyar TL'ye yükseldi.

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 7 Temmuz ile biten haftada 192,6 milyar lira artarak 12 trilyon 231,8 milyar liraya yükseldi. Merkez Bankası tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat, 7 Temmuz ile biten haftada 192 milyar 618 milyon 848 bin lira artarak 12 trilyon 231 milyar 815 milyon liraya yükseldi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,7 artışla 6 trilyon 628 milyar 553 milyon lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,2 artarak 5 trilyon 5 milyar 502 milyon lira oldu. Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 203 milyar 469 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 168,6 milyar doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Döviz mevduatı 321.9 milyon dolar arttı

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 321,9 milyon dolar arttı. Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 168 milyar 308,2 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 7 Temmuz ile sona eren haftada 168 milyar 630,1 milyon dolara geldi.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 32,5 milyon dolar artarak 102 milyar 633,0 milyon dolar, tüzel kişilerin döviz mevduatı 287,4 milyon dolar artarak 65 milyar 997,1 milyon dolar oldu. Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 453 milyon dolar arttı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 150 milyon dolar, tüzel kişilerin döviz mevduatları 303 milyon dolar düşüş gösterdi.

Taksitli ticari kredi miktarı azaldı

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,7 artarak 1 trilyon 316 milyar 94 milyon 275 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,2 azalışla 1 trilyon 73 milyar 595 milyon 264 bin liraya, kredi kartları bakiyesi de yüzde 0,4 düşüşle 1 trilyon 90 milyar 831 milyon 115 bin liraya indi. Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 399 milyar 258 milyon 430 bin lirası konut, 64 milyar 630 milyon 350 bin lirası taşıt ve 852 milyar 205 milyon 495 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Net rezervler 1 ayda 16.3 milyar $ arttı

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 7 Temmuz haftasında 1 milyar 829 milyon dolar artışla 110 milyar 416 milyon dolara çıktı. Toplam rezervler 1 ayda 10 milyar 633 milyon dolar yükseldi. Net rezervler söz konusu 4 haftada 16 milyar 337 milyon dolar arttı. 7 Temmuz itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 681 milyon dolar artışla 69 milyar 836 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 27 Haziran haftasında 67 milyar 155 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Yabancı 1,3 milyar dolarlık hisse aldı

Merkez Bankası tarafından yayımlanan menkul kıymet istatistiklerine göre yurt dışı yerleşik kişiler hisse tarafında alım serisini 7 Temmuz’da da sürdürdü. Yabancıları 231 milyon dolarlık hisse alırken seçimden bu yana net hisse alım miktarı 1,3 milyar dolara yaklaştı. Yabancı yatırımcı, tahvil tarafında da ilgisini üçüncü haftaya taşıdı. Bu dönemde yabancılar tarafından satın alınan tahvil miktarı 100 milyon dolara yaklaştı.