Merkez'in rezervlerinde 7 milyar dolarlık düşüş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) brüt rezervleri geçen haftaki tarihi zirvesinden geriledi.

CNBC-e'nin haberine göre, TCMB'nin brüt rezervleri 7,2 milyar dolar düşerek 20 Aralık haftasında 156,3 milyar dolar düzeyine geriledi. Net uluslararası rezervlerin ise 4,2 milyar dolar azalarak 61,3 milyar dolar düzeyine gerilemesi bekleniyor.

13 Aralık haftasında Merkez'in brüt rezervi 163,5 milyar dolar, net uluslararası rezervleri ise 65,5 milyar dolar düzeyindeydi.

Swap hariç net rezervlerde 4,3 milyar dolarlık düşüş

Bir önceki hafta 50 milyar dolar düzeyinde bulunan swap hariç net rezervlerin ise 4,3 milyar dolar azalarak 45,7 milyar dolara gerilemesi bekleniyor.

Merkez Bankası, rezerve ilişkin son verileri perşembe günü saat 14.30'da açıklayacak.