Merkez'in sürpriz kararına Mahfi Eğilmez'den ilk yorum: Aslında faiz indirmiş oldu

TCMB 13 ay sonra sürpriz bir şekilde faiz artırma kararı alırken, deneyimli iktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez de Merkez'in hamlesini doğru buldu.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Eğilmez, dün paylaşımında TCMB'ye "politika faizini değiştirmemiş gibi görünmek amacıyla geçtikleri gecelik borç verme uygulamasından vazgeçmeleri" tavsiyesinde bulunmuştu.

Eğilmez, "Yapılacak şey; haftalık repo ihalesi yoluyla borç verme yöntemine dönerek bunun faizini yüzde 46'ya çıkarmaktır. Faizi artırmamış gibi görünmek uğruna geçmişte sıkça yapıldığı gibi politika faizi bazını değiştirmek, itibar kaybı yaratmak suretiyle, enflasyonun düşeceğine olan inancın yitirilmesine yol açıyor" demişti.

'Doğru karar'

Merkez'in adımı Eğilmez'in tavsiyesi ile paralel gerçekleşirken, deneyimli iktisatçı, "TCMB, gecelik borçlanma faizini yüzde 44,5'e, gecelik borç verme faizini yüzde 49'a yükselterek faiz koridorunu genişletti. Benim tavsiye ettiğim gibi haftalık repo ihalesiyle borç verme faizini (politika faizini) de yüzde 46'ya yükseltti. Doğru karar." değerlendirmesinde bulundu.

'TCMB, aslında faiz indirmiş oldu'

Sosyal medya hesabından Merkez'in adımını değerlendiren Eğilmez, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"TCMB, aslında faiz indirmiş oldu. Gecelik borç vermeyi yüzde 46'dan yaparken şimdi haftalık borç vermeyi yüzde 46'dan yapacak (tabii fonlamayı artık normal fonlama aracı olan haftalık repo ile yapacağı varsayımıyla.) Bu durumda uygulayacağı yıllık bileşik faiz düşmüş olur.

TCMB'nin doğru yaptığını vurguladığımız şey gecelik borç verme uygulaması yerine yeniden haftalık borç verme uygulamasına dönerek politika faizini etkin hale getirmesiydi. Faizin yıllık bileşik faiz olarak hesaplandığında bir miktar düşmesi o kadar önemli değil."