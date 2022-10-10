Mermer sektörü bürokrasiden şikayetçi

Mahir SOLMAZ/ DİYARBAKIR

Diyarbakır Mermerciler ve Madenciler Derneği (DİMAD) ve Tüm Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği (TÜMMER) tarafından organize edilen Maden İstişare Toplantısı, sektörün tüm bileşenleri ile Diyarbakır’da gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını DİMAD başkanı Fahrettin Çağdaş yaptı. Çağdaş, Diyarbakır’ın 10 bin yıllık maden işletmeciliği mirasına sahip olduğunu belirterek “İlimizin tüm ilçelerinde ayrı bir maden zenginliği bulunmaktadır. Diyarbakır mermer potansiyeli açısından ülkemizin en önemli illerinden bir tanesidir. Özellikle blok mermer açısından. 2018 yılına kadar Diyarbakır ihracatının yüzde 50’si maden sektörü tarafından karşılanmaktaydı. Son 30 yılda sektöre 47 çeşit renk ve desende ürün kazandırdık. Sektör Diyarbakır’da 4 bin kişiye istihdam oluşturmaktadır. Ülkemizde ve bölgemizde madencilik faaliyetlerine ilişkin algının değişmesini istiyoruz. Sürdürülebilir madencilik hedeflememiz gerekmektedir. Ruhsat güvencesi, bürokratik süreçlerin kısaltılmasını, tüm izinlerimizin bir kurumda bir yerde toplanması ve orada sorunlarımıza çözüm bulunmasını istiyoruz. Bir bakanlığımızın olmasını, il maden kurulları kurulmasını ve çevre ile ilgili hassasiyetleri ifade etmek ve ortak çözüm üretmeyi talep ediyoruz. Üretim maliyetlerimizin çok arttığı bir süreçte, uluslararası pazarlarda rekabet şansımızı olumsuz etkileyen motorin ve elektrik fiyatlarında indirim, güvenlik soruşturmalarında ki bölgeye yönelik algının yıkılmasını istiyoruz” dedi.

TÜMMER eski başkanı Raif Türk ise yaptığı konuşmasında sektörün bürokraside önünün açılması gerektiğini ifade ederek, “40 yılı aşkın zamandır çok zor dönemler yaşandı. Madenciler bundan çok etkilendi. Bürokrasimizin bize destek olması gerekiyor. Eğer bürokraside önümüz açılmazsa, bürokraside ki sıkıntı devam ederse sektörün geleceği sağlam olmayacaktır” ifadesini kullandı.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürü Cevat Genç, madenciliğin yanında yer almaya çalıştıklarını belirterek “ Sektör ile ilgili konuşulacak çok konu var çok sorun var. Onları biliyoruz çözmeye de çalışıyoruz. Bizde bu kadim şehirde olalım istedik, sizlerin problemlerini yerinde dinleyelim istedik. Diyarbakır’da 142 adet maden ruhsatı verilmiş. Bu ruhsatlardan 47’si arama 95’i işletme ruhsatı. Bu sayı az. Burada metalik madenler açısından çok değerli madenlerin olduğunu biliyoruz. Bu rezervleri de ekonomiye kazandırmamız gerek. Şu anda 100 bin adet ihalelik saha mevcut” dedi.