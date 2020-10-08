Mersch: AB borç ihracı normal hale gelmemeli

08 Ekim 2020

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Denetleme Kurulu Başkan Yardımcısı Yves Mersch yaptığı açıklamada, Avrupa Komisyonu ve Konsey'deki üye devletlerin ulusal hükümetleri, firmaları ve işçileri desteklemek ve krize bir yastık olmak için belirleyici tedbirler aldığını ifade etti.

Avrupalılaşmanın ortak borç ihracında zirveye ulaştığını belirten Erdoğan, AB ortak borç ihracının "kriz zamanları" dışında "norm haline gelmemesi" gerektiğini ekledi.

Mersch, kriz sonrasına taşınması gerek tek şeyin ortak sorunlara ortak bir yaklaşım gibi bize iyi hizmet eden ortak ilkeler olduğunu belirtti.