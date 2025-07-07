Mersin iş dünyasının liman sorunları çözülecek

Mersin Liman İşletmesi (MIP) Genel Müdürü Ajay Kumar Singh ve Kamu İlişkileri Grup Müdürü Nuri Peker, Mer­sin Ticaret ve Sanayi Odası’nı (MTSO) ziyaret ederek Yöne­tim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat Aktoğ’la bir araya geldi. “Çözüm için buradayız ve MT­SO’nun üyeleri adına paylaştı­ğı tüm konularda birlikte çalışıp çözüm üretmeye hazırız” diyen Singh, önümüzdeki süreçte yü­rütecekleri çalışmalar hakkında bilgi paylaştı.

Görüşme sonrası açıklama­larda bulunan MTSO Başka­nı Hakan Sefa Çakır, Mersin Li­manı’nın sadece kent için değil, Doğu Akdeniz ve hinterlandında bulunan Konya’dan Kayseri’ye, Adana’dan Gaziantep’e, Kahra­manmaraş’a onlarca il için ha­yati bir ihracat ve ithalat kapısı olduğunu söyledi. Mersin Lima­nı’nın etkin çalışmasının Türki­ye için çok önemli olduğuna dik­kat çeken Çakır, “Sonuçta, Mer­sin Türkiye’nin en büyük limanı. Mersin Limanı’nın cazibesinin artması Türkiye’nin lojistik ve dış ticaret gücünün ve avanta­jının artmasıdır. Ancak, son za­manlarda Mersin Limanı işle­tici firması olan M.I.P. ile ilgili kullanıcıların yaşadığı sorunlar kentin iş dünyasının ana günde­mi haline geldi. Çevre illerin de şikâyetleri var. M.I.P. tarafından uygulanan tarifelerin yüksek olması, gemi yanaşma pencere sisteminden ücret alınması, ili fiziki alan yetersizliği ve zama­nın kısa tutulmasından kaynaklı konteynerlerin zamanında seri­lememesi ve bunun sonucunda oluşan ardiye ve demoraj mali­yetleri gibi ek ve haksız maliyet yaratan bazı uygulamaların yanı sıra teknik sorunlardan yetkin personel yetersizliğine ve ope­rasyon sorunlarına kadar birçok konuyu Mersin Ticaret ve Sana­yi Odası olarak hem Mersin fir­malarımızla hem de Mersin li­manını kullanan çevre ve bölge illerinin Ticaret ve Sanayi Oda­ları ile görüşüyoruz” dedi.

Tüm bu konuları ilgili Bakan­lıklara, yetkililere, liman otori­tesine ve M.I.P yetkililerine de ilettiklerini, taraflarla sürekli te­mas halinde olduklarını belirten Çakır, “Önce üyelerimizin hak­larını koruyoruz ama konuyu as­la tek taraflı ele almıyoruz. Hem firmaların sıkıntılarını hem de M.I.P tarafını dinliyoruz. Sonuç­ta amacımız hem üyelerimizin sorunlarının çözülmesi ve gerek maliyet gerekse operasyon ve­rimliliğiyle üyelerimizin ulus­lararası rekabetçiliklerini koru­mak hem de kentimizin ve ülke­mizin en önemli değerlerinden olan Mersin limanımızın gücü­nün, cazibesinin devam etmesi­ni sağlamaktır” açıklamasında bulundu.

“MTSO, sorunlar çözülene kadar sessiz kalmayacak”

Öte yandan, Dubai’den Mer­sin’e alternatif bir bakliyat mer­kezi kurulmasının planlandığı­nı, sektör tarafından yoğun şe­kilde dile getirildiğine de atıfta bulunan Çakır, “Unutmayalım ki bakliyat ve narenciye Mersin Limanı’nın en önemli yükleri­ni oluşturuyor. Bu anlamda, Du­bai riskini hem bakliyat firmala­rımız hem de M.I. P görmelidir. Konu sadece bir yük kaybı konu­su değildir, Mersin limanı cazi­besini kaybetmemelidir. MTSO olaya tek taraflı bakmıyor. Mer­sin Limanı firmalarımızla birlik­te bir değerdir. Bölgemiz ve ül­kemizin çıkış kapısıdır. M.I.P iş dünyasına destek verdiği sürece daha da güçlenecektir. Birbiri­mizi yok ederek değil, destek ola­rak, şehirle ve bölgemizdeki ille­rimizle birlikte büyümek zorun­dayız” ifadesini kullandı.