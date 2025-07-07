Mersin iş dünyasının liman sorunları çözülecek
Mersin Limanı’nda kullanıcıların yaşadığı sorunlar, kent iş dünyasının ana gündemi haline geldi. Liman yönetimi MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır ile bir araya gelerek çözüm sözü verdi. MIP Genel Müdürü Ajay Kumar Singh, “Birlikte çalışıp çözüm üretmeye hazırız” dedi.
Mersin Liman İşletmesi (MIP) Genel Müdürü Ajay Kumar Singh ve Kamu İlişkileri Grup Müdürü Nuri Peker, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nı (MTSO) ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat Aktoğ’la bir araya geldi. “Çözüm için buradayız ve MTSO’nun üyeleri adına paylaştığı tüm konularda birlikte çalışıp çözüm üretmeye hazırız” diyen Singh, önümüzdeki süreçte yürütecekleri çalışmalar hakkında bilgi paylaştı.
Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır, Mersin Limanı’nın sadece kent için değil, Doğu Akdeniz ve hinterlandında bulunan Konya’dan Kayseri’ye, Adana’dan Gaziantep’e, Kahramanmaraş’a onlarca il için hayati bir ihracat ve ithalat kapısı olduğunu söyledi. Mersin Limanı’nın etkin çalışmasının Türkiye için çok önemli olduğuna dikkat çeken Çakır, “Sonuçta, Mersin Türkiye’nin en büyük limanı. Mersin Limanı’nın cazibesinin artması Türkiye’nin lojistik ve dış ticaret gücünün ve avantajının artmasıdır. Ancak, son zamanlarda Mersin Limanı işletici firması olan M.I.P. ile ilgili kullanıcıların yaşadığı sorunlar kentin iş dünyasının ana gündemi haline geldi. Çevre illerin de şikâyetleri var. M.I.P. tarafından uygulanan tarifelerin yüksek olması, gemi yanaşma pencere sisteminden ücret alınması, ili fiziki alan yetersizliği ve zamanın kısa tutulmasından kaynaklı konteynerlerin zamanında serilememesi ve bunun sonucunda oluşan ardiye ve demoraj maliyetleri gibi ek ve haksız maliyet yaratan bazı uygulamaların yanı sıra teknik sorunlardan yetkin personel yetersizliğine ve operasyon sorunlarına kadar birçok konuyu Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak hem Mersin firmalarımızla hem de Mersin limanını kullanan çevre ve bölge illerinin Ticaret ve Sanayi Odaları ile görüşüyoruz” dedi.
Tüm bu konuları ilgili Bakanlıklara, yetkililere, liman otoritesine ve M.I.P yetkililerine de ilettiklerini, taraflarla sürekli temas halinde olduklarını belirten Çakır, “Önce üyelerimizin haklarını koruyoruz ama konuyu asla tek taraflı ele almıyoruz. Hem firmaların sıkıntılarını hem de M.I.P tarafını dinliyoruz. Sonuçta amacımız hem üyelerimizin sorunlarının çözülmesi ve gerek maliyet gerekse operasyon verimliliğiyle üyelerimizin uluslararası rekabetçiliklerini korumak hem de kentimizin ve ülkemizin en önemli değerlerinden olan Mersin limanımızın gücünün, cazibesinin devam etmesini sağlamaktır” açıklamasında bulundu.
“MTSO, sorunlar çözülene kadar sessiz kalmayacak”
Öte yandan, Dubai’den Mersin’e alternatif bir bakliyat merkezi kurulmasının planlandığını, sektör tarafından yoğun şekilde dile getirildiğine de atıfta bulunan Çakır, “Unutmayalım ki bakliyat ve narenciye Mersin Limanı’nın en önemli yüklerini oluşturuyor. Bu anlamda, Dubai riskini hem bakliyat firmalarımız hem de M.I. P görmelidir. Konu sadece bir yük kaybı konusu değildir, Mersin limanı cazibesini kaybetmemelidir. MTSO olaya tek taraflı bakmıyor. Mersin Limanı firmalarımızla birlikte bir değerdir. Bölgemiz ve ülkemizin çıkış kapısıdır. M.I.P iş dünyasına destek verdiği sürece daha da güçlenecektir. Birbirimizi yok ederek değil, destek olarak, şehirle ve bölgemizdeki illerimizle birlikte büyümek zorundayız” ifadesini kullandı.