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Mersin iş dünyasının liman sorunları çözülecek

Mersin Limanı’nda kullanıcıların yaşadığı sorunlar, kent iş dünyasının ana gündemi haline geldi. Liman yönetimi MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır ile bir araya gelerek çözüm sözü verdi. MIP Genel Müdürü Ajay Kumar Singh, “Birlikte çalışıp çözüm üretmeye hazırız” dedi.

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Mersin iş dünyasının liman sorunları çözülecek
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Mersin Liman İşletmesi (MIP) Genel Müdürü Ajay Kumar Singh ve Kamu İlişkileri Grup Müdürü Nuri Peker, Mer­sin Ticaret ve Sanayi Odası’nı (MTSO) ziyaret ederek Yöne­tim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat Aktoğ’la bir araya geldi. “Çözüm için buradayız ve MT­SO’nun üyeleri adına paylaştı­ğı tüm konularda birlikte çalışıp çözüm üretmeye hazırız” diyen Singh, önümüzdeki süreçte yü­rütecekleri çalışmalar hakkında bilgi paylaştı.

Mersin iş dünyasının liman sorunları çözülecek - Resim : 1

Görüşme sonrası açıklama­larda bulunan MTSO Başka­nı Hakan Sefa Çakır, Mersin Li­manı’nın sadece kent için değil, Doğu Akdeniz ve hinterlandında bulunan Konya’dan Kayseri’ye, Adana’dan Gaziantep’e, Kahra­manmaraş’a onlarca il için ha­yati bir ihracat ve ithalat kapısı olduğunu söyledi. Mersin Lima­nı’nın etkin çalışmasının Türki­ye için çok önemli olduğuna dik­kat çeken Çakır, “Sonuçta, Mer­sin Türkiye’nin en büyük limanı. Mersin Limanı’nın cazibesinin artması Türkiye’nin lojistik ve dış ticaret gücünün ve avanta­jının artmasıdır. Ancak, son za­manlarda Mersin Limanı işle­tici firması olan M.I.P. ile ilgili kullanıcıların yaşadığı sorunlar kentin iş dünyasının ana günde­mi haline geldi. Çevre illerin de şikâyetleri var. M.I.P. tarafından uygulanan tarifelerin yüksek olması, gemi yanaşma pencere sisteminden ücret alınması, ili fiziki alan yetersizliği ve zama­nın kısa tutulmasından kaynaklı konteynerlerin zamanında seri­lememesi ve bunun sonucunda oluşan ardiye ve demoraj mali­yetleri gibi ek ve haksız maliyet yaratan bazı uygulamaların yanı sıra teknik sorunlardan yetkin personel yetersizliğine ve ope­rasyon sorunlarına kadar birçok konuyu Mersin Ticaret ve Sana­yi Odası olarak hem Mersin fir­malarımızla hem de Mersin li­manını kullanan çevre ve bölge illerinin Ticaret ve Sanayi Oda­ları ile görüşüyoruz” dedi.

Tüm bu konuları ilgili Bakan­lıklara, yetkililere, liman otori­tesine ve M.I.P yetkililerine de ilettiklerini, taraflarla sürekli te­mas halinde olduklarını belirten Çakır, “Önce üyelerimizin hak­larını koruyoruz ama konuyu as­la tek taraflı ele almıyoruz. Hem firmaların sıkıntılarını hem de M.I.P tarafını dinliyoruz. Sonuç­ta amacımız hem üyelerimizin sorunlarının çözülmesi ve gerek maliyet gerekse operasyon ve­rimliliğiyle üyelerimizin ulus­lararası rekabetçiliklerini koru­mak hem de kentimizin ve ülke­mizin en önemli değerlerinden olan Mersin limanımızın gücü­nün, cazibesinin devam etmesi­ni sağlamaktır” açıklamasında bulundu.

“MTSO, sorunlar çözülene kadar sessiz kalmayacak”

Öte yandan, Dubai’den Mer­sin’e alternatif bir bakliyat mer­kezi kurulmasının planlandığı­nı, sektör tarafından yoğun şe­kilde dile getirildiğine de atıfta bulunan Çakır, “Unutmayalım ki bakliyat ve narenciye Mersin Limanı’nın en önemli yükleri­ni oluşturuyor. Bu anlamda, Du­bai riskini hem bakliyat firmala­rımız hem de M.I. P görmelidir. Konu sadece bir yük kaybı konu­su değildir, Mersin limanı cazi­besini kaybetmemelidir. MTSO olaya tek taraflı bakmıyor. Mer­sin Limanı firmalarımızla birlik­te bir değerdir. Bölgemiz ve ül­kemizin çıkış kapısıdır. M.I.P iş dünyasına destek verdiği sürece daha da güçlenecektir. Birbiri­mizi yok ederek değil, destek ola­rak, şehirle ve bölgemizdeki ille­rimizle birlikte büyümek zorun­dayız” ifadesini kullandı.

Kaynak: DÜNYA - MERSİN