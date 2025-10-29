Mersin OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli: "Yeni bölgelerle büyüme hamlemiz devam ediyor"

Mersin’in Tarsus ilçe­sinde, 1993 yılında 380 hektar alanda faaliye­te geçen Mersin OSB’de yüzölçü­mü, etüt çalışmaları tamamlanan 5’inci faz ile birlikte bin 83 hek­tara ulaşacak. Yatırımcı firma­ların 25 bin kişiyi istihdam etti­ği bölgede Türkiye ve Mersin’in kalkınmasına destek olmak için var güçleriyle çalıştıklarını belir­ten Mersin OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli, “Bölgemiz­den 1 milyar doları aşkın ihracat yapılıyor. Bu rakam, Mersin ih­racatının yaklaşık 3’te 1’ine teka­bül ediyor. Uluslararası Mersin Limanı, hava ve karayolu lojistik imkânları bakımından son derece avantajlı bir lokasyonda bulunan Mersin OSB, dünyanın her böl­gesine gerçekleştireceği ihracat­la ekonomiye değer katıyor” dedi.

“5. Bölgenin de onayını almış bulunuyoruz”

Faaliyette bulunan üç organi­ze sanayi bölgesi, yapımı devam eden 4’üncü organize sanayi böl­gesi ile mevcutta 823.5 hektar alanıyla Mersin’in en büyük or­ganize sanayi bölgesi oldukları­na atıfta bulunan Başkan Sabri Tekli, bölgeleri hakkında şu bil­gileri verdi: “Ağırlıklı olarak çelik konstrüksiyon, gıda, plastik, ma­kine, mobilya, kimya, cam başta olmak üzere 14 ayrı sektörün kü­melendiği bölgemizde, ilave alan yatırımlarında teknoloji yatırım­ları hız kesmeden devam ediyor. 4. Bölge’de alt yapı ve üst yapı ça­lışmalarının tamamlanmasının ardından 6 bin kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor. Onayı alınan 5. Bölge ile birlikte 1.083,5 hektar alana sahip olacağız.”

“Yeşil OSB Belgesi alan 13 OSB arasındayız”

Mersin OSB’nin geleceği tasar­layan bir yönetim vizyonu ile ça­lıştığına da açıklık getiren Sabri Tekli, “2024 yılı içerisinde ger­çekleştirdiğimiz çalışmalar ile Türkiye’de ‘Yeşil OSB Belgesi’ verilen 13 OSB’den birisi olma­yı başardık” diye konuştu. Aynı zamanda ‘OSB Yıldızları Araş­tırması’ kapsamında en çok kat­kı veren 8’inci OSB olduklarını anımsatan Tekli, şöyle devam et­ti: “Birçok kurum ve kuruluştan ödüller aldık. İstanbul’da düzen­lenen SAHA EXPO 2024 Fuarı­na, Mersin’den 13 firmamız ile katılarak ‘Mersin SAHA’da stan­dımızı kurduk. Standımız büyük ilgi gördü. Özel Şişecam Mesle­ki ve Teknik Anadolu Lisemizde eğitimlere devam ederken, Özel MTOSB Esra Şemsi Çocuk Ba­kımevi’nde sürdürdüğümüz eği­timler ile kadınlarımızın iş ha­yatında daha çok istihdam edil­mesini sağladık. Model Fabrika ve İnovasyon Merkezimizdeki çalışmalarımız devam ederken, yurtiçi ve yurtdışından birçok heyet merkezimizdeki çalışma­ları incelemek üzere ziyaretimi­ze geldiler.”

“Yeni sanayi alanları ile istihdam kazandırıyoruz”

Öte yandan, bölgelerinin her geçen gün büyüyen bir yapı­ya sahip olduğunu ve durmaksı­zın proje geliştirdiklerini akta­ran Sabri Tekli, “Hedefimiz 5’inci Bölgemizin tahsislerini tamam­layarak, 6’ncı Bölgemizin çalış­malarına başlamak. En büyük he­defimiz ve görevimiz; kentimize yeni sanayi alanları açarak istih­dam ve üretim sayılarına katkıda bulunmak” ifadelerini kullandı.

Mersin’i limanıyla, havalima­nıyla, demiryolu ve otoyol bağlan­tılarıyla ciddi bir lojistik üstün­lüğe sahip olduğuna da değinen Sabri Tekli, “Yatırımcının gözü Mersin’de. Biz de bu anlamda yö­netim kurulumuz ile birlikte üze­rimize düşen sorumluluğu biliyo­ruz. Mersin, sağladığı avantajlar­la sanayi yatırımları için cazibe merkezi haline geldi. Tarım ve lo­jistiğin yanında sanayi sektörü­nün büyümesi, kent ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Bölgemizde artan üretim, istihdamı ve ihraca­tı da olumlu etkiliyor. Bu anlamda ülke ekonomisine katkı sunmak­tan da onur duyuyoruz” değerlen­dirmesini yaptı.

“İSO 500’de yer alan firmalar, örnek alınmalı”

Türkiye’nin üst gelir grubunda yer alan ülkeler statüsüne kavuşabilmesi için bölgesel kalkınmanın önemine dikkat çeken Mersin OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli, “Özellikle yerelden başlayıp önce yurt geneline ardından da uluslararası pazarlarda rekabetçi olan firmalara ihtiyacımız var. Bunu başarmak için de firmalarımızın kurumsal bir kimlikle rekabetçi olması gerekiyor. Bu noktada İSO 500 listesinde yer alan bölgemizdeki tüm firmaları yürekten kutluyor, onların vizyonlarının bölgemizdeki diğer firmalara da örnek olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Mersin OSB’de faaliyetlerini sürdürüp, İSO 500 listesinde yer alan firmalar arasında; Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları, Yıldız Entegre Ağaç Sanayi, Hayat Kimya Sanayi, Memişoğlu Tarım Ürünleri, Armada Gıda, Erciyas Çelik Boru Sanayi, ANKUTSAN Antalya Kutu Sanayi Oluklu Mukavva Kağıt Ticaret, Kalekim Kimyevi Maddeler, Teknopanel Çatı ve Cephe Panelleri Üretim Sanayi, Mey Alkollü İçkiler Sanayi, Europap Tezol Kağıt Sanayi ve Unat Yağ Gıda Sanayi bulunuyor.