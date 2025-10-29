Mersin OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli: "Yeni bölgelerle büyüme hamlemiz devam ediyor"
Mersin’in en önemli üretim ve istihdam merkezlerinden biri olduklarına dikkat çeken Mersin OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli, "Yeni bölgeleri bünyemize dahil ederek, büyüme stratejimizi devam ettiriyoruz. 4, 5 ve 6’ncı bölgelerin de devreye girmesiyle kapasitemiz artacak" dedi.
Mersin’in Tarsus ilçesinde, 1993 yılında 380 hektar alanda faaliyete geçen Mersin OSB’de yüzölçümü, etüt çalışmaları tamamlanan 5’inci faz ile birlikte bin 83 hektara ulaşacak. Yatırımcı firmaların 25 bin kişiyi istihdam ettiği bölgede Türkiye ve Mersin’in kalkınmasına destek olmak için var güçleriyle çalıştıklarını belirten Mersin OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli, “Bölgemizden 1 milyar doları aşkın ihracat yapılıyor. Bu rakam, Mersin ihracatının yaklaşık 3’te 1’ine tekabül ediyor. Uluslararası Mersin Limanı, hava ve karayolu lojistik imkânları bakımından son derece avantajlı bir lokasyonda bulunan Mersin OSB, dünyanın her bölgesine gerçekleştireceği ihracatla ekonomiye değer katıyor” dedi.
“5. Bölgenin de onayını almış bulunuyoruz”
Faaliyette bulunan üç organize sanayi bölgesi, yapımı devam eden 4’üncü organize sanayi bölgesi ile mevcutta 823.5 hektar alanıyla Mersin’in en büyük organize sanayi bölgesi olduklarına atıfta bulunan Başkan Sabri Tekli, bölgeleri hakkında şu bilgileri verdi: “Ağırlıklı olarak çelik konstrüksiyon, gıda, plastik, makine, mobilya, kimya, cam başta olmak üzere 14 ayrı sektörün kümelendiği bölgemizde, ilave alan yatırımlarında teknoloji yatırımları hız kesmeden devam ediyor. 4. Bölge’de alt yapı ve üst yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından 6 bin kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor. Onayı alınan 5. Bölge ile birlikte 1.083,5 hektar alana sahip olacağız.”
“Yeşil OSB Belgesi alan 13 OSB arasındayız”
Mersin OSB’nin geleceği tasarlayan bir yönetim vizyonu ile çalıştığına da açıklık getiren Sabri Tekli, “2024 yılı içerisinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalar ile Türkiye’de ‘Yeşil OSB Belgesi’ verilen 13 OSB’den birisi olmayı başardık” diye konuştu. Aynı zamanda ‘OSB Yıldızları Araştırması’ kapsamında en çok katkı veren 8’inci OSB olduklarını anımsatan Tekli, şöyle devam etti: “Birçok kurum ve kuruluştan ödüller aldık. İstanbul’da düzenlenen SAHA EXPO 2024 Fuarına, Mersin’den 13 firmamız ile katılarak ‘Mersin SAHA’da standımızı kurduk. Standımız büyük ilgi gördü. Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizde eğitimlere devam ederken, Özel MTOSB Esra Şemsi Çocuk Bakımevi’nde sürdürdüğümüz eğitimler ile kadınlarımızın iş hayatında daha çok istihdam edilmesini sağladık. Model Fabrika ve İnovasyon Merkezimizdeki çalışmalarımız devam ederken, yurtiçi ve yurtdışından birçok heyet merkezimizdeki çalışmaları incelemek üzere ziyaretimize geldiler.”
“Yeni sanayi alanları ile istihdam kazandırıyoruz”
Öte yandan, bölgelerinin her geçen gün büyüyen bir yapıya sahip olduğunu ve durmaksızın proje geliştirdiklerini aktaran Sabri Tekli, “Hedefimiz 5’inci Bölgemizin tahsislerini tamamlayarak, 6’ncı Bölgemizin çalışmalarına başlamak. En büyük hedefimiz ve görevimiz; kentimize yeni sanayi alanları açarak istihdam ve üretim sayılarına katkıda bulunmak” ifadelerini kullandı.
Mersin’i limanıyla, havalimanıyla, demiryolu ve otoyol bağlantılarıyla ciddi bir lojistik üstünlüğe sahip olduğuna da değinen Sabri Tekli, “Yatırımcının gözü Mersin’de. Biz de bu anlamda yönetim kurulumuz ile birlikte üzerimize düşen sorumluluğu biliyoruz. Mersin, sağladığı avantajlarla sanayi yatırımları için cazibe merkezi haline geldi. Tarım ve lojistiğin yanında sanayi sektörünün büyümesi, kent ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Bölgemizde artan üretim, istihdamı ve ihracatı da olumlu etkiliyor. Bu anlamda ülke ekonomisine katkı sunmaktan da onur duyuyoruz” değerlendirmesini yaptı.
“İSO 500’de yer alan firmalar, örnek alınmalı”
Türkiye’nin üst gelir grubunda yer alan ülkeler statüsüne kavuşabilmesi için bölgesel kalkınmanın önemine dikkat çeken Mersin OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli, “Özellikle yerelden başlayıp önce yurt geneline ardından da uluslararası pazarlarda rekabetçi olan firmalara ihtiyacımız var. Bunu başarmak için de firmalarımızın kurumsal bir kimlikle rekabetçi olması gerekiyor. Bu noktada İSO 500 listesinde yer alan bölgemizdeki tüm firmaları yürekten kutluyor, onların vizyonlarının bölgemizdeki diğer firmalara da örnek olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.
Mersin OSB’de faaliyetlerini sürdürüp, İSO 500 listesinde yer alan firmalar arasında; Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları, Yıldız Entegre Ağaç Sanayi, Hayat Kimya Sanayi, Memişoğlu Tarım Ürünleri, Armada Gıda, Erciyas Çelik Boru Sanayi, ANKUTSAN Antalya Kutu Sanayi Oluklu Mukavva Kağıt Ticaret, Kalekim Kimyevi Maddeler, Teknopanel Çatı ve Cephe Panelleri Üretim Sanayi, Mey Alkollü İçkiler Sanayi, Europap Tezol Kağıt Sanayi ve Unat Yağ Gıda Sanayi bulunuyor.