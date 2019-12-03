Mersin Raylı Sistemi için yurtdışından yatırımcı aranıyor

03 Aralık 2019

Fahriye KUTLAY ŞENTÜRK

Raylı sistem yatırımları ile ilgili kamu bankalarında kredi bulmakta zorlanan ve yurtdışına yönelmek zorunda kalan CHP’li büyükşehir belediyelerinin arasına İstanbul ve Ankara’nın ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi de katıldı.

Kent trafiğini rahatlatmak ve toplu ulaşım olanaklarını iyileştirerek araç kullanımını azaltmak amacıyla tramvay hatlarının da entegre edildiği Mersin Raylı Sistem Projesi hazırlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, kaynak için başvurduğu kamu bankalarından bulamayınca yurtdışına yöneldi. Finansmanı ve inşaatı tek pakette birleştirerek yakın bir tarihte ihaleye çıkmaya hazırlanan Mersin Büyükşehir Belediyesi, aralarında Çin’in de olduğu üç farklı ülkeden firmalarla ve yerli firmalarla ön görüşmelerini tamamladı.

Eski projeye 7.7 kilometrelik tramvay revizesi

TBMM Plan Bütçe Komisyonu tarafından da Eylül 2019’da yatırım programına alınan Mersin Raylı Sistem projesi ile ilgili son ayrıntıları paylaşan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, projenin 3 etaptan oluşacağını aktardı.

“İhaleyi alacak firma finansman bulacak ve inşaatı yapacak”

Projeye 7.7 kilometrelik yeni tramvay hattının da eklendiğini ifade eden Seçer, “Projenin toplam uzunluğu 28.6 kilometre olacak. Bunun 7.5 kilometresi zemin üstü raylı sistem, 13.4 kilometresi yeraltı raylı sistem ve 7.7 kilometresi de tramvay. Mersin Doğu’dan Batı’ya bir sahil şeridi üzerine kurulu olduğu için 13.4 kilometre o şekilde yeraltından gelecek ve daha sonra yer üstünden 7, 5 kilometre Şehir Hastanesi’ne doğru yüzeyden gidecek. Yine üniversite hastanemize ve üniversitemize bir tramvay hattı planlıyoruz” şeklinde konuştu.

Mersin Raylı Sistem Projesi’ne 2020 yılında ilk kazmayı vuracaklarını belirten Seçer, çıkacakları ihale ile ilgili olarak da farklı bir yöntem izleyeceklerini belirtti. Hem finansmanın hem de inşaatın tek pakette birleştiği bir ihale teklifi hazırladıklarını ifade eden Seçer, “Kredi arayışlarımız yurtdışında sürüyor. Krediyi de oradan bulalım, inşaatı da o firma yapsın, finansman ve işin yapımını bir yere vermek istiyoruz” diye konuştu.

Toplu taşıma yeniden organize edilecek

Otobüs alımı için de ilana çıktıklarını ve 100 otobüs alacaklarını ifade eden Seçer, raylı sistem projesinin tamamlanmasının ardından toplu taşımada raylı sistem - otobüs konseptine göre yeni bir organizasyon kuracaklarını ifade ederek, “Bu yıl içinde 73 otobüs alımı yapıyoruz. Ocak ayı içerisinde de 27 otobüs, toplamda 100 otobüs alacağız. Hem otobüs kafilemizi yenileyeceğiz, eksiğimiz var, hem güzergahları takviye etmiş olacağız, hem de modeli geçmiş ya da eskimiş otobüslerimizi devre dışı bırakacağız. Toplu taşımayı raylı sistem- otobüs olarak bir konsept düşünüyoruz ve 5 yılın planlamasını yaptık. 2019-2024 arası neler yapacağımız, kaç otobüs alacağımız belli, alıma da çıktık” dedi.

İstanbul ve Ankara yurtdışından kredi buldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri de kamu bankalarından olumsuz yanıt aldıkları için Tuzla-Pendik metro yapımı için Fransız Kalkınma Ajansı’ndan 86 milyon Euro, Sultanbeyli-Çekmeköy metrosu için de Deutsche Bank’tan 110 milyon Euro kredi desteği almıştı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ise 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı’ndan başlayıp, Siteler üzerinden Pursaklar, fuar alanı, havalimanı ve Çubuk istikametinde olacak yeni metro projesi için Dünya Bankası’nın yolunu tutmuş inşaat için de Japon firmalarla görüşmüştü.