Mersin tarımında yeni hedef süs bitkileri OSB
MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır, narenciyede artan rekabet ve iklim kaynaklı risklere dikkat çekerek, “Değişen iklime uyumlu, katma değeri yüksek yeni ürünlere yönelmeliyiz. Süs bitkileri bu dönüşümün önemli bir parçası olabilir” dedi. Çakır, Mersin’de bir Süs Bitkileri Organize Sanayi Bölgesi kurulması için 3-4 yıldır çalışma yürüttüklerini söyledi.
Mersin ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri olan narenciyede yaşanan küresel rekabet, maliyet artışları ve iklim değişikliğinin etkileri, üretimde yeni arayışları beraberinde getiriyor. Konuya ilişkin gazetemize özel değerlendirmelerde bulunan Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, tarımda çeşitliliğin artık bir tercih değil, zorunluluk haline geldiğini vurguladı. “Narenciyenin geleceğiyle ilgili hem rekabet hem de sürdürülebilirlik açısından bazı riskler görüyoruz” diyen Çakır, “Dünya pazarlarında çok güçlü rakiplerimiz var. Üretim maliyetlerimiz artıyor, su kaynakları üzerindeki baskı büyüyor ve iklim değişikliği verimliliği doğrudan etkiliyor. Biz narenciyeden vazgeçelim demiyoruz; ancak yanına yeni ve güçlü alternatifler koymamız gerekiyor” açıklamasında bulundu.
“Katma değeri yüksek ürünlere yönelmeliyiz”
Mersin’in tarımsal potansiyelinin yalnızca narenciye ile sınırlı olmadığını belirten Çakır, özellikle değişen iklim koşullarına daha uyumlu ve ihracat potansiyeli yüksek ürünlerin öne çıktığını belirterek,
“3-4 yıldır bu konuda kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz. Amacımız, üreticimizi geleceğe hazırlamak. Daha az su tüketen, daha yüksek birim gelir sağlayan ve ihracatta markalaşma şansı bulunan ürünlere odaklanmalıyız. Süs bitkileri bunlardan biri” ifadesini kullandı. Çakır, süs bitkileri sektörünün dünyada hızla büyüdüğüne dikkat çekerek, peyzaj, iç mekân tasarımı ve kent estetiğine yönelik talebin arttığını söyledi. Türkiye’nin iklim avantajı sayesinde yılın büyük bölümünde üretim yapabildiğini belirten Çakır, Mersin’in bu alanda stratejik bir merkez olabileceğini kaydetti.
MTSO olarak somut bir adım atmak istediklerini dile getiren Çakır, Mersin’de bir Süs Bitkileri Organize Sanayi Bölgesi kurulması yönünde çalışmalar yürüttüklerini atıfta bulunarak, “Süs bitkileri üretimini dağınık yapıdan çıkarıp planlı ve modern bir üretim altyapısına kavuşturmak istiyoruz. Bir Süs Bitkileri OSB ile hem üretim standartlarını yükseltiriz hem de ihracat kapasitemizi artırırız. Bu, Mersin tarımı için yeni bir hikâye yazmak anlamına gelir” dedi.
Bu projenin yalnızca üreticilere değil, genç girişimcilere ve kadın istihdamına da önemli fırsatlar sunacağını belirten Çakır, katma değeri yüksek tarımsal üretimin kentin ekonomik çeşitliliğini güçlendireceğini söyledi.
“Tarımda dönüşümü bugünden planlamalıyız”
İklim krizinin etkilerinin her geçen yıl daha fazla hissedildiğini vurgulayan Çakır, Mersin’in stratejik konumunu ve lojistik avantajlarını doğru sektörlerle desteklemesi gerektiğini ifade ederek, “Bugün adım atmazsak yarın geç kalabiliriz. Tarımda dönüşümü bugünden planlamalıyız. Narenciyeyi güçlendirirken, onun yanına süs bitkileri gibi alternatif ve katma değerli üretim alanlarını eklemeliyiz. Mersin bunu başarabilecek bilgiye, tecrübeye ve üretim kültürüne sahip” diye belirtti.
Çakır, kamu, özel sektör ve üreticilerin ortak akılla hareket etmesi halinde Mersin’in yalnızca narenciyede değil, süs bitkileri ve diğer katma değerli tarım ürünlerinde de Türkiye’nin öncü merkezlerinden biri olabileceğini sözlerine ekledi.