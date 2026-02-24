Mersin tarımında yeni hedef süs bitkileri OSB

Mersin ekonomisinin lokomotif sektörle­rinden biri olan na­renciyede yaşanan küresel re­kabet, maliyet artışları ve iklim değişikliğinin etkileri, üretimde yeni arayışları beraberinde geti­riyor. Konuya ilişkin gazetemi­ze özel değerlendirmelerde bu­lunan Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, ta­rımda çeşitliliğin artık bir ter­cih değil, zorunluluk haline gel­diğini vurguladı. “Narenciyenin geleceğiyle ilgili hem rekabet hem de sürdürülebilirlik açısın­dan bazı riskler görüyoruz” di­yen Çakır, “Dünya pazarların­da çok güçlü rakiplerimiz var. Üretim maliyetlerimiz artıyor, su kaynakları üzerindeki baskı büyüyor ve iklim değişikliği ve­rimliliği doğrudan etkiliyor. Biz narenciyeden vazgeçelim demi­yoruz; ancak yanına yeni ve güç­lü alternatifler koymamız gere­kiyor” açıklamasında bulundu.

“Katma değeri yüksek ürünlere yönelmeliyiz”

Mersin’in tarımsal potansiye­linin yalnızca narenciye ile sı­nırlı olmadığını belirten Çakır, özellikle değişen iklim koşulla­rına daha uyumlu ve ihracat po­tansiyeli yüksek ürünlerin öne çıktığını belirterek,

“3-4 yıldır bu konuda kap­samlı bir çalışma yürütüyoruz. Amacımız, üreticimizi gelece­ğe hazırlamak. Daha az su tüke­ten, daha yüksek birim gelir sağ­layan ve ihracatta markalaşma şansı bulunan ürünlere odak­lanmalıyız. Süs bitkileri bun­lardan biri” ifadesini kullandı. Çakır, süs bitkileri sektörünün dünyada hızla büyüdüğüne dik­kat çekerek, peyzaj, iç mekân tasarımı ve kent estetiğine yö­nelik talebin arttığını söyledi. Türkiye’nin iklim avantajı sa­yesinde yılın büyük bölümün­de üretim yapabildiğini belirten Çakır, Mersin’in bu alanda stra­tejik bir merkez olabileceğini kaydetti.

MTSO olarak somut bir adım atmak istediklerini dile getiren Çakır, Mersin’de bir Süs Bit­kileri Organize Sanayi Bölgesi kurulması yönünde çalışmalar yürüttüklerini atıfta buluna­rak, “Süs bitkileri üretimini da­ğınık yapıdan çıkarıp planlı ve modern bir üretim altyapısına kavuşturmak istiyoruz. Bir Süs Bitkileri OSB ile hem üretim standartlarını yükseltiriz hem de ihracat kapasitemizi artırı­rız. Bu, Mersin tarımı için yeni bir hikâye yazmak anlamına ge­lir” dedi.

Bu projenin yalnızca üreti­cilere değil, genç girişimcilere ve kadın istihdamına da önem­li fırsatlar sunacağını belirten Çakır, katma değeri yüksek ta­rımsal üretimin kentin ekono­mik çeşitliliğini güçlendireceği­ni söyledi.

“Tarımda dönüşümü bugünden planlamalıyız”

İklim krizinin etkilerinin her geçen yıl daha fazla hissedildiği­ni vurgulayan Çakır, Mersin’in stratejik konumunu ve lojistik avantajlarını doğru sektörlerle desteklemesi gerektiğini ifade ederek, “Bugün adım atmazsak yarın geç kalabiliriz. Tarımda dönüşümü bugünden planla­malıyız. Narenciyeyi güçlendi­rirken, onun yanına süs bitkileri gibi alternatif ve katma değer­li üretim alanlarını eklemeliyiz. Mersin bunu başarabilecek bil­giye, tecrübeye ve üretim kültü­rüne sahip” diye belirtti.

Çakır, kamu, özel sektör ve üreticilerin ortak akılla hareket etmesi halinde Mersin’in yal­nızca narenciyede değil, süs bit­kileri ve diğer katma değerli ta­rım ürünlerinde de Türkiye’nin öncü merkezlerinden biri olabi­leceğini sözlerine ekledi.