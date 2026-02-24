Google Haberler

Mersin tarımında yeni hedef süs bitkileri OSB

MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır, narenciyede artan rekabet ve iklim kaynaklı risklere dikkat çekerek, “Değişen iklime uyumlu, katma değeri yüksek yeni ürünlere yönelmeliyiz. Süs bitkileri bu dönüşümün önemli bir parçası olabilir” dedi. Çakır, Mersin’de bir Süs Bitkileri Organize Sanayi Bölgesi kurulması için 3-4 yıldır çalışma yürüttüklerini söyledi.

Mersin tarımında yeni hedef süs bitkileri OSB

Mersin ekonomisinin lokomotif sektörle­rinden biri olan na­renciyede yaşanan küresel re­kabet, maliyet artışları ve iklim değişikliğinin etkileri, üretimde yeni arayışları beraberinde geti­riyor. Konuya ilişkin gazetemi­ze özel değerlendirmelerde bu­lunan Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, ta­rımda çeşitliliğin artık bir ter­cih değil, zorunluluk haline gel­diğini vurguladı. “Narenciyenin geleceğiyle ilgili hem rekabet hem de sürdürülebilirlik açısın­dan bazı riskler görüyoruz” di­yen Çakır, “Dünya pazarların­da çok güçlü rakiplerimiz var. Üretim maliyetlerimiz artıyor, su kaynakları üzerindeki baskı büyüyor ve iklim değişikliği ve­rimliliği doğrudan etkiliyor. Biz narenciyeden vazgeçelim demi­yoruz; ancak yanına yeni ve güç­lü alternatifler koymamız gere­kiyor” açıklamasında bulundu.

“Katma değeri yüksek ürünlere yönelmeliyiz”

Mersin’in tarımsal potansiye­linin yalnızca narenciye ile sı­nırlı olmadığını belirten Çakır, özellikle değişen iklim koşulla­rına daha uyumlu ve ihracat po­tansiyeli yüksek ürünlerin öne çıktığını belirterek,

“3-4 yıldır bu konuda kap­samlı bir çalışma yürütüyoruz. Amacımız, üreticimizi gelece­ğe hazırlamak. Daha az su tüke­ten, daha yüksek birim gelir sağ­layan ve ihracatta markalaşma şansı bulunan ürünlere odak­lanmalıyız. Süs bitkileri bun­lardan biri” ifadesini kullandı. Çakır, süs bitkileri sektörünün dünyada hızla büyüdüğüne dik­kat çekerek, peyzaj, iç mekân tasarımı ve kent estetiğine yö­nelik talebin arttığını söyledi. Türkiye’nin iklim avantajı sa­yesinde yılın büyük bölümün­de üretim yapabildiğini belirten Çakır, Mersin’in bu alanda stra­tejik bir merkez olabileceğini kaydetti.

MTSO olarak somut bir adım atmak istediklerini dile getiren Çakır, Mersin’de bir Süs Bit­kileri Organize Sanayi Bölgesi kurulması yönünde çalışmalar yürüttüklerini atıfta buluna­rak, “Süs bitkileri üretimini da­ğınık yapıdan çıkarıp planlı ve modern bir üretim altyapısına kavuşturmak istiyoruz. Bir Süs Bitkileri OSB ile hem üretim standartlarını yükseltiriz hem de ihracat kapasitemizi artırı­rız. Bu, Mersin tarımı için yeni bir hikâye yazmak anlamına ge­lir” dedi.

Bu projenin yalnızca üreti­cilere değil, genç girişimcilere ve kadın istihdamına da önem­li fırsatlar sunacağını belirten Çakır, katma değeri yüksek ta­rımsal üretimin kentin ekono­mik çeşitliliğini güçlendireceği­ni söyledi.

“Tarımda dönüşümü bugünden planlamalıyız”

İklim krizinin etkilerinin her geçen yıl daha fazla hissedildiği­ni vurgulayan Çakır, Mersin’in stratejik konumunu ve lojistik avantajlarını doğru sektörlerle desteklemesi gerektiğini ifade ederek, “Bugün adım atmazsak yarın geç kalabiliriz. Tarımda dönüşümü bugünden planla­malıyız. Narenciyeyi güçlendi­rirken, onun yanına süs bitkileri gibi alternatif ve katma değer­li üretim alanlarını eklemeliyiz. Mersin bunu başarabilecek bil­giye, tecrübeye ve üretim kültü­rüne sahip” diye belirtti.

Çakır, kamu, özel sektör ve üreticilerin ortak akılla hareket etmesi halinde Mersin’in yal­nızca narenciyede değil, süs bit­kileri ve diğer katma değerli ta­rım ürünlerinde de Türkiye’nin öncü merkezlerinden biri olabi­leceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: DÜNYA - MERSİN
Çok Okunanlar