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Mersin Ziraat Odası’ndan TARSİM’e düzenleme çağrısı

Son yıllarda iklim koşullarında yaşanan değişimlerin tarımsal üretime büyük zararlar verdiğine dikkat çeken Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, üreticilerin talepleri doğrultusunda TARSİM sigorta sistemine yönelik önemli düzenlemeler yapılması çağrısında bulundu.

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Mersin Ziraat Odası’ndan TARSİM’e düzenleme çağrısı
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Fahriye KUTLAY ŞENYURT/MERSİN

Türkiye’de meydana ge­len don olayları, sıcak ya­nıkları ve fırtına gibi doğa olaylarının üreticileri ciddi eko­nomik kayıplara uğrattı. Özellik­le Akdeniz Bölgesi’nde iki yıldır mevsim değişiklikleri sebebiyle sert çekirdekli ürünlerde erken çiçeklenme meydana geldiğini ve bazı çeşitlerde dondan dolayı ciddi hasarlar oluştu. Bu nedenle hiçbir ürün alınamadığını söyle­yen Mersin Ziraat Odası Başka­nı Musa Yılmaz, “Üreticilerimiz TARSİM sigortası yaptırmala­rına rağmen, genel şartlara göre ürün teminatı tomurcuk döne­minde başlamadığı için üreticiler bu hasarlardan fayda sağlayama­maktadır. Türk çiftçisinin duru­mu ve artan girdi maliyetleri göz önüne alındığında, sürdürülebi­lir üretim için devletin üreticilere destek vermesi ve TARSİM’in bir devlet kuruluşu olması nedeniyle don teminatının tomurcuk döne­minden başlaması hem ekonomik hem de bireysel açıdan büyük fay­da sağlayacaktır” dedi.

“Sıcak yanığı teminat kapsamına alınmalı”

Geçen yıl Akdeniz Bölgesi’n­de bağlarda, domates, karpuz gi­bi ürünlerde oluşan sıcak yanık­larının hem kalite kaybına ne­den olduğunu hem de üreticileri ekonomik açıdan zora koyduğu­nu belirten Yılmaz, “Sıcak yanı­ğının da TARSİM teminat kapsa­mına alınması, üreticilere önemli bir fayda sağlayacaktır. Çukurova Bölgesi’nde Haziran 2024’ten iti­baren başlayan sıcaklar nedeniyle üzüm, karpuz, kavun ve narenciye ürünlerinde sıcak yanmaları mey­dana gelmiştir. Ancak, bu durum TARSİM teminat kapsamında ol­madığından, sigortalı üreticiler mağdur olmuştur. Sıcak yanma­sının da teminat kapsamına da­hil edilmesi gerekmektedir” diye konuştu. Başkan Yılmaz, kiraz ha­sarlarında eksper değerlendirme­si yapılırken diğer ürünlerde ol­duğu gibi beş sınıf yerine üç sınıfa ayrılmasının daha uygun olacağı­nı, çünkü kirazın meyve suyu ola­rak değerlendiri­lemediğini, üreti­cinin mağduriye­tinin önlenmesi için bu düzenle­menin önemli ol­duğunu söyle­di. Yılmaz ayrıca, şeftali gibi sert çekirdekli ürün­lerde çiçek açmasa bile tomurcuk içindeki dişiciğin dondan zarar gördüğünde döllenme gerçekleşe­meyeceğine, bu nedenle sert çe­kirdekli ürünlerde teminatın to­murcuk döneminde başlaması ge­rektiğine dikkat çekti.

Narenciye ürünlerinde sıcak dökümü teminatının yalnızca kü­çük meyve ve çiçek dökümünü kapsadığını ve sadece Mayıs ayı içerisinde geçerli olduğunu sözle­rine ekleyen Başkan Yılmaz, “Oy­sa dökümler Hazi­ran sonuna kadar devam edebilmek­tedir. Bu sebeple sıcak teminatı sü­resinin uzatılma­sı gerekmektedir. Ürünlerde fırtı­na teminatı da şu an 60 kilometre ve üzeri hızlarda uygulanmaktadır. Ancak, 40 kilometre hızında bi­le rüzgârlardan kaynaklı zararlar oluşabilmektedir. Bu nedenle te­minat sınırının daha düşük hız­lara çekilmesi uygun olacaktır. TARSİM şartlarına göre fırtına teminatında kalite kaybı kapsam dışıdır. Oysa kiraz ve eriklerde fırtınadan dolayı meyvelerin bir­birine sürtünmesinden kaynak­lı hasarlar meydana gelebilmek­tedir. Bu nedenle kalite kaybının da teminat kapsamına dahil edil­mesi gerekmektedir. Bir diğer so­runumuz ise Akdeniz Bölgesi’n­de 2025 yılı kışında ürünlerde don olayı yaşanmış, ayrıca ağaçlarda dondan dolayı kurumalar meyda­na gelmiştir. Ağaçlarda kar ağırlığı teminatına ek olarak don temina­tının da dâhil edilmesi üreticiler açısından yararlı olacaktır” açık­lamalarında bulundu.

“Üretici ayakta kalmazsa, sofralar da boş kalır”

Tarımın sürdürülebilirliği için üreticinin desteklenmesi gerekti­ğine atıfta bulunan Başkan Musa Yılmaz, “Üreticimizin alın teri si­gorta sisteminde adil şekilde kar­şılık bulmalıdır. Tüm bu talepler, sadece çiftçimizi değil ülkemizin gıda güvencesini ilgilendirmekte­dir. Yetkililerimizin sesimize ku­lak vermesini istiyoruz” ifadesini kullandı.