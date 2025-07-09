Mersin Ziraat Odası’ndan TARSİM’e düzenleme çağrısı

Fahriye KUTLAY ŞENYURT/MERSİN

Türkiye’de meydana ge­len don olayları, sıcak ya­nıkları ve fırtına gibi doğa olaylarının üreticileri ciddi eko­nomik kayıplara uğrattı. Özellik­le Akdeniz Bölgesi’nde iki yıldır mevsim değişiklikleri sebebiyle sert çekirdekli ürünlerde erken çiçeklenme meydana geldiğini ve bazı çeşitlerde dondan dolayı ciddi hasarlar oluştu. Bu nedenle hiçbir ürün alınamadığını söyle­yen Mersin Ziraat Odası Başka­nı Musa Yılmaz, “Üreticilerimiz TARSİM sigortası yaptırmala­rına rağmen, genel şartlara göre ürün teminatı tomurcuk döne­minde başlamadığı için üreticiler bu hasarlardan fayda sağlayama­maktadır. Türk çiftçisinin duru­mu ve artan girdi maliyetleri göz önüne alındığında, sürdürülebi­lir üretim için devletin üreticilere destek vermesi ve TARSİM’in bir devlet kuruluşu olması nedeniyle don teminatının tomurcuk döne­minden başlaması hem ekonomik hem de bireysel açıdan büyük fay­da sağlayacaktır” dedi.

“Sıcak yanığı teminat kapsamına alınmalı”

Geçen yıl Akdeniz Bölgesi’n­de bağlarda, domates, karpuz gi­bi ürünlerde oluşan sıcak yanık­larının hem kalite kaybına ne­den olduğunu hem de üreticileri ekonomik açıdan zora koyduğu­nu belirten Yılmaz, “Sıcak yanı­ğının da TARSİM teminat kapsa­mına alınması, üreticilere önemli bir fayda sağlayacaktır. Çukurova Bölgesi’nde Haziran 2024’ten iti­baren başlayan sıcaklar nedeniyle üzüm, karpuz, kavun ve narenciye ürünlerinde sıcak yanmaları mey­dana gelmiştir. Ancak, bu durum TARSİM teminat kapsamında ol­madığından, sigortalı üreticiler mağdur olmuştur. Sıcak yanma­sının da teminat kapsamına da­hil edilmesi gerekmektedir” diye konuştu. Başkan Yılmaz, kiraz ha­sarlarında eksper değerlendirme­si yapılırken diğer ürünlerde ol­duğu gibi beş sınıf yerine üç sınıfa ayrılmasının daha uygun olacağı­nı, çünkü kirazın meyve suyu ola­rak değerlendiri­lemediğini, üreti­cinin mağduriye­tinin önlenmesi için bu düzenle­menin önemli ol­duğunu söyle­di. Yılmaz ayrıca, şeftali gibi sert çekirdekli ürün­lerde çiçek açmasa bile tomurcuk içindeki dişiciğin dondan zarar gördüğünde döllenme gerçekleşe­meyeceğine, bu nedenle sert çe­kirdekli ürünlerde teminatın to­murcuk döneminde başlaması ge­rektiğine dikkat çekti.

Narenciye ürünlerinde sıcak dökümü teminatının yalnızca kü­çük meyve ve çiçek dökümünü kapsadığını ve sadece Mayıs ayı içerisinde geçerli olduğunu sözle­rine ekleyen Başkan Yılmaz, “Oy­sa dökümler Hazi­ran sonuna kadar devam edebilmek­tedir. Bu sebeple sıcak teminatı sü­resinin uzatılma­sı gerekmektedir. Ürünlerde fırtı­na teminatı da şu an 60 kilometre ve üzeri hızlarda uygulanmaktadır. Ancak, 40 kilometre hızında bi­le rüzgârlardan kaynaklı zararlar oluşabilmektedir. Bu nedenle te­minat sınırının daha düşük hız­lara çekilmesi uygun olacaktır. TARSİM şartlarına göre fırtına teminatında kalite kaybı kapsam dışıdır. Oysa kiraz ve eriklerde fırtınadan dolayı meyvelerin bir­birine sürtünmesinden kaynak­lı hasarlar meydana gelebilmek­tedir. Bu nedenle kalite kaybının da teminat kapsamına dahil edil­mesi gerekmektedir. Bir diğer so­runumuz ise Akdeniz Bölgesi’n­de 2025 yılı kışında ürünlerde don olayı yaşanmış, ayrıca ağaçlarda dondan dolayı kurumalar meyda­na gelmiştir. Ağaçlarda kar ağırlığı teminatına ek olarak don temina­tının da dâhil edilmesi üreticiler açısından yararlı olacaktır” açık­lamalarında bulundu.

“Üretici ayakta kalmazsa, sofralar da boş kalır”

Tarımın sürdürülebilirliği için üreticinin desteklenmesi gerekti­ğine atıfta bulunan Başkan Musa Yılmaz, “Üreticimizin alın teri si­gorta sisteminde adil şekilde kar­şılık bulmalıdır. Tüm bu talepler, sadece çiftçimizi değil ülkemizin gıda güvencesini ilgilendirmekte­dir. Yetkililerimizin sesimize ku­lak vermesini istiyoruz” ifadesini kullandı.