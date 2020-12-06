Mersin'de 25 gemiye 42 milyon lira "denizi kirletme" cezası

Denizi kirlettikleri belirlenen 25 gemiye Mersin Büyükşehir Belediyesince 42 milyon 972 bin lira ceza kesti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerince, Akdeniz ilçesindeki Çamlıbel Balıkçı Barınağı'nda denetim gerçekleştirildi. Denetimlere katılan Başkan Vahap Seçer, ekiplerin yardımıyla drone uçurarak kontrollerde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Seçer, belediye bünyesine kazandırılan drone ile deniz kirliliğine neden olan koşullara yönelik denetimler yapılacağını, yasa dışı hareket eden deniz araçlarına ceza uygulanacağını kaydetti. Son 20 ayda gerçekleştirilen denetimlerde denizi kirlettikleri belirlenen 25 gemiye 42 milyon 972 bin lira kesildiği bildirildi.