Mersin’de 3 bin yeni istihdam atağı

30 Aralık 2019

Mehmet Nabi BATUK

Tarsus Kurbanlı mevkiinde etaplar halinde toplamda 120 hektarlık alan üzerinde planlanan Mersin Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin (TÜİOSB) temeli atıldı. İlk etapta 35 yatırımcının yer aldığı 5 yıl sonra 100 yatırımcının faaliyet göstereceği TÜİOSB, aynı zamanda Mersin’in ilk ihtisas sanayi bölgesi olma özelliğini taşıyor. Başlangıçta 3 bin kişinin istihdam edileceği bölgede ayrıca 5 yıl içinde gerçekleştirilecek ek yatırımlarla 10 bin kişiye yeni istihdam alanı yaratılacak. İlk etap yatırım tutarı 794 bin 500 lira olan TÜİOSB’nin tarımsal üretimi yüksek katma değere dönüştürecek önemli bir yatırım olduğuna dikkat çeken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, törende yaptığı konuşmada “Bu yatırımla birlikte, bölgesel bir tarım hamlesi de hayata geçecek. Mersin’in tarımsal ürün çeşitliliği önce yüksek katma değere sonra da bir endüstriye dönüşecek” diye belirtti.

“Endemik bitkilerden yeni inovatif markalar çıkacak”

Mersin’in Türkiye’de meyve üretiminde birinci, sebze üretiminde üçüncü sırada olduğunu, toplam narenciye ihracatının yüzde 35’i, bakliyat ihracatının ise yüzde 85’i buradan gerçekleştirildiğini hatırlatan Bakan Varank, “Mersin ayrıca 8.5 milyar liralık bitkisel

üretim değeriyle ülkemizde üçüncü sırada. İşte bu mümbit tarımsal alt yapı, TÜİOSB sayesinde sanayi üretimine daha yoğun entegre olacak. Burada katma değerce zenginleştirilmiş ürünlerden ve endemik bitkilerden yeni inovatif markalar çıkacak. Ayrıca, tarımsal değer zincirinde kümelenmenin sunduğu avantajlar yeni işbirliklerine de kapı aralayacak” diye konuştu.

“Coğrafi işaretle yeni markalar yaratılacak”

TÜİOSB’nin faaliyetlerine başlamasıyla Çukurova bölgesinin ekonomik ve sosyal kalkınması açısından önemli bir potansyelin daha gün yüzüne çıkacağını ifade eden TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta ise “Çukurova’da uzun süredir hayalini kurduğumuz bir yatırım hamlesinin en önemli adımını atıyoruz. Bölgemiz teknolojinin gelişmiş enstrümanları ile donatılacak, endüstri 4.0’la şekillenecek, sadece ekonomik anlamda değil sosyal anlamda da büyük dönüşümün öncüsü olacak bir girişimdir. Bu tasarının içerisinde Ar-Ge ve Gelişmiş Test Merkezi’nin yanı sıra ihtisas organize bölgesi yaklaşımıyla coğrafi işaretli ürünlerden ve endemik bitkilerden yepyeni tarım markaları yaratacak olan, sıfır atık ile çalışan, kendi enerjisini kendisi üreten yeşil fabrikalardan oluşan kompleksler yer alacak. Bunlardan biri olan kadın ortak girişim kompleksinde kadın iş gücünün eğitimi ve istihdamında yeni ufuklar açacağını inandığımız hem üreticisi hem yöneticisi kadınlar olan kadın girişim fabrikaları kurulacaktır ” dedi.