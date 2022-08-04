Mersin'de bazı taşınmazlar yatırım için kamulaştırılacak

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Mersin'in Tarsus ilçesindeki Kurbanlı ve Eskişehir mahallelerinde bulunan, toplam yüzölçümü 117 bin metrekare olan 5 parselin, Mersin Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas OSB ilave alanında gerçekleştirilecek yatırım faaliyetlerine ivedilikle başlanabilmesi amacıyla Mersin Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.