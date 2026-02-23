Mersin’de iklim krizi tarımı vurdu

Mersin’de son haftalar­da etkili olan aşırı ya­ğış ve fırtınalar, özel­likle örtü altı üretim yapan çift­çileri olumsuz etkiledi. Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yıl­maz, sahada yaptıkları incele­melerde çok sayıda seranın göç­tüğünü ve ciddi ürün kayıpları yaşandığını belirterek üreticile­re geçmiş olsun dileklerini iletti. 2025 yılının Türkiye genelinde “afet yılı” olarak kayıtlara geç­tiğini ifade eden Yılmaz, 81 ilin büyük bölümünde doğal afetler nedeniyle ciddi ürün kayıpla­rı yaşandığını söyledi. Yılmaz, “2025 yılında ülke genelinde or­talama yüzde 65 ile 75 arasın­da ürün kaybı oluştu. Bu sade­ce ekonomik bir kayıp değil, alın teriyle üretim yapan çiftçimizin emeğinin kaybıdır” dedi.

Seralar çöktü, bahçeler sele kapıldı

2026 yılının ilk aylarında da doğal afetlerin etkisini sürdürdü­ğünü dile getiren Yılmaz, özellik­le son haftalarda Mersin genelin­de yaşanan yoğun yağışların sele dönüştüğünü belirtti. Akdeniz il­çesinde örtü altı üretim yapılan bölgelerde iki gündür inceleme­lerde bulunduklarını aktaran Yıl­maz, “Seraların bir kısmı göçmüş, yerle bir olmuş durumda. Çiftçi­miz çamurda, yağmurda, sıcak­ta, soğukta üretim yapıyor. Tarım zaten zor bir meslek, bir de doğal afetle mücadele ediyoruz” diye konuştu.

Yılmaz, dere kenarlarında bu­lunan bazı bahçelerin taşkın su­lar nedeniyle zarar gördüğünü, toprak kayıplarının yaşandığını ve hortum ile fırtınanın da ek ha­sara yol açtığını kaydetti. Şehir merkezinde çatılar ve araçlar za­rar görürken, en ağır hasarın örtü altı üretim alanlarında meydana geldiğini söyledi.

İklim krizi etkisini artırıyor

Yaşananların iklim değişik­liğinin somut bir göstergesi ol­duğunu vurgulayan Yılmaz, ya­ğış rejimindeki değişime dikkat çekti. “Eskiden yağışlar günler­ce sürer, toprak suya doyardı. Toroslar’a metrelerce kar yağar, bu karlar bahara kadar yavaş ya­vaş eriyerek yeraltı su kaynak­larını beslerdi. Şimdi ise yağış bir günde yağıyor ve sele dönü­şerek denize akıyor” ifadelerini kullandı.

Değişen iklim koşullarının ta­rımsal üretimi doğrudan etkile­diğini belirten Yılmaz hem aşırı yağış hem de su kaynaklarında­ki düzensizliğin üreticiyi zorla­dığını dile getirdi. Hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü kay­deden Yılmaz, belediye ve ilgili kurumlarla birlikte sahada ince­lemelere devam edeceklerini be­lirterek, “Tespitlerin ardından devletimizin ve Tarım Bakanlı­ğımızın zarar gören çiftçilerimi­ze gerekli ekonomik desteği sağ­lamasını bekliyoruz” dedi.