Son haftalarda etkili olan aşırı yağış ve fırtınalar Mersin’de özellikle örtü altı üretimi vurdu; çok sayıda sera çökerken, bahçeler sele kapıldı ve ürün kaybı bazı bölgelerde yüzde 75’e ulaştı. Üreticiler artan maliyetler ve iklim kaynaklı riskler karşısında kamu desteğinin hızla devreye alınmasını bekliyor.

Mersin’de iklim krizi tarımı vurdu

Mersin’de son haftalar­da etkili olan aşırı ya­ğış ve fırtınalar, özel­likle örtü altı üretim yapan çift­çileri olumsuz etkiledi. Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yıl­maz, sahada yaptıkları incele­melerde çok sayıda seranın göç­tüğünü ve ciddi ürün kayıpları yaşandığını belirterek üreticile­re geçmiş olsun dileklerini iletti. 2025 yılının Türkiye genelinde “afet yılı” olarak kayıtlara geç­tiğini ifade eden Yılmaz, 81 ilin büyük bölümünde doğal afetler nedeniyle ciddi ürün kayıpla­rı yaşandığını söyledi. Yılmaz, “2025 yılında ülke genelinde or­talama yüzde 65 ile 75 arasın­da ürün kaybı oluştu. Bu sade­ce ekonomik bir kayıp değil, alın teriyle üretim yapan çiftçimizin emeğinin kaybıdır” dedi.

Seralar çöktü, bahçeler sele kapıldı

2026 yılının ilk aylarında da doğal afetlerin etkisini sürdürdü­ğünü dile getiren Yılmaz, özellik­le son haftalarda Mersin genelin­de yaşanan yoğun yağışların sele dönüştüğünü belirtti. Akdeniz il­çesinde örtü altı üretim yapılan bölgelerde iki gündür inceleme­lerde bulunduklarını aktaran Yıl­maz, “Seraların bir kısmı göçmüş, yerle bir olmuş durumda. Çiftçi­miz çamurda, yağmurda, sıcak­ta, soğukta üretim yapıyor. Tarım zaten zor bir meslek, bir de doğal afetle mücadele ediyoruz” diye konuştu.

Yılmaz, dere kenarlarında bu­lunan bazı bahçelerin taşkın su­lar nedeniyle zarar gördüğünü, toprak kayıplarının yaşandığını ve hortum ile fırtınanın da ek ha­sara yol açtığını kaydetti. Şehir merkezinde çatılar ve araçlar za­rar görürken, en ağır hasarın örtü altı üretim alanlarında meydana geldiğini söyledi.

İklim krizi etkisini artırıyor

Yaşananların iklim değişik­liğinin somut bir göstergesi ol­duğunu vurgulayan Yılmaz, ya­ğış rejimindeki değişime dikkat çekti. “Eskiden yağışlar günler­ce sürer, toprak suya doyardı. Toroslar’a metrelerce kar yağar, bu karlar bahara kadar yavaş ya­vaş eriyerek yeraltı su kaynak­larını beslerdi. Şimdi ise yağış bir günde yağıyor ve sele dönü­şerek denize akıyor” ifadelerini kullandı.

Değişen iklim koşullarının ta­rımsal üretimi doğrudan etkile­diğini belirten Yılmaz hem aşırı yağış hem de su kaynaklarında­ki düzensizliğin üreticiyi zorla­dığını dile getirdi. Hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü kay­deden Yılmaz, belediye ve ilgili kurumlarla birlikte sahada ince­lemelere devam edeceklerini be­lirterek, “Tespitlerin ardından devletimizin ve Tarım Bakanlı­ğımızın zarar gören çiftçilerimi­ze gerekli ekonomik desteği sağ­lamasını bekliyoruz” dedi.

Kaynak: DÜNYA - MERSİN
