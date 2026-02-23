Mersin’de iklim krizi tarımı vurdu
Son haftalarda etkili olan aşırı yağış ve fırtınalar Mersin’de özellikle örtü altı üretimi vurdu; çok sayıda sera çökerken, bahçeler sele kapıldı ve ürün kaybı bazı bölgelerde yüzde 75’e ulaştı. Üreticiler artan maliyetler ve iklim kaynaklı riskler karşısında kamu desteğinin hızla devreye alınmasını bekliyor.
Mersin’de son haftalarda etkili olan aşırı yağış ve fırtınalar, özellikle örtü altı üretim yapan çiftçileri olumsuz etkiledi. Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, sahada yaptıkları incelemelerde çok sayıda seranın göçtüğünü ve ciddi ürün kayıpları yaşandığını belirterek üreticilere geçmiş olsun dileklerini iletti. 2025 yılının Türkiye genelinde “afet yılı” olarak kayıtlara geçtiğini ifade eden Yılmaz, 81 ilin büyük bölümünde doğal afetler nedeniyle ciddi ürün kayıpları yaşandığını söyledi. Yılmaz, “2025 yılında ülke genelinde ortalama yüzde 65 ile 75 arasında ürün kaybı oluştu. Bu sadece ekonomik bir kayıp değil, alın teriyle üretim yapan çiftçimizin emeğinin kaybıdır” dedi.
Seralar çöktü, bahçeler sele kapıldı
2026 yılının ilk aylarında da doğal afetlerin etkisini sürdürdüğünü dile getiren Yılmaz, özellikle son haftalarda Mersin genelinde yaşanan yoğun yağışların sele dönüştüğünü belirtti. Akdeniz ilçesinde örtü altı üretim yapılan bölgelerde iki gündür incelemelerde bulunduklarını aktaran Yılmaz, “Seraların bir kısmı göçmüş, yerle bir olmuş durumda. Çiftçimiz çamurda, yağmurda, sıcakta, soğukta üretim yapıyor. Tarım zaten zor bir meslek, bir de doğal afetle mücadele ediyoruz” diye konuştu.
Yılmaz, dere kenarlarında bulunan bazı bahçelerin taşkın sular nedeniyle zarar gördüğünü, toprak kayıplarının yaşandığını ve hortum ile fırtınanın da ek hasara yol açtığını kaydetti. Şehir merkezinde çatılar ve araçlar zarar görürken, en ağır hasarın örtü altı üretim alanlarında meydana geldiğini söyledi.
İklim krizi etkisini artırıyor
Yaşananların iklim değişikliğinin somut bir göstergesi olduğunu vurgulayan Yılmaz, yağış rejimindeki değişime dikkat çekti. “Eskiden yağışlar günlerce sürer, toprak suya doyardı. Toroslar’a metrelerce kar yağar, bu karlar bahara kadar yavaş yavaş eriyerek yeraltı su kaynaklarını beslerdi. Şimdi ise yağış bir günde yağıyor ve sele dönüşerek denize akıyor” ifadelerini kullandı.
Değişen iklim koşullarının tarımsal üretimi doğrudan etkilediğini belirten Yılmaz hem aşırı yağış hem de su kaynaklarındaki düzensizliğin üreticiyi zorladığını dile getirdi. Hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Yılmaz, belediye ve ilgili kurumlarla birlikte sahada incelemelere devam edeceklerini belirterek, “Tespitlerin ardından devletimizin ve Tarım Bakanlığımızın zarar gören çiftçilerimize gerekli ekonomik desteği sağlamasını bekliyoruz” dedi.