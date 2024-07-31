Mersin'den Kadın Kooperatifi, üretimde güçlü kadınlar hedefliyor

Mersinden Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer, kooperatif olarak hayatın her alanında önemli role sahip olan kadınların, üretimde de etkin bir şekilde yer alabilmesini, kadınların üreterek sadece ekonomik hayata değil, sosyal hayata da dahil olabilmesini sağlamayı amaçladıklarını dile getirdi. Kadınların her alanda etkin bir role sahip olması gerektiğine inandıklarını vurgulayan Seçer, “Bu hedeflerle kurduğumuz kooperatifimizle, Mersin’de yaşayan kadınları üretim çatısı altında bir araya getiriyor, birlikte üretiyor ve birlikte güçleniyoruz” dedi.

Kadınlar için 13 ilçede çalışmalar gerçekleştiriyor

Kuruldukları günden bu yana birçok alanda kadınlara istihdam sağlayacak üretim çalışmaları yaptıklarına değinen Meral Seçer, Silifke Gazi Çiftliği’nde Mersin Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Mersin’in tanıtımına katkı sağlamak, tarımsal üretimi desteklemek, kadın emeğini güçlendirmek adına çalışmalar yaptıklarını anlattı. Gazi Çiftliği’nde üretim sürecine devam ederken Mersin’in dört bir yanındaki kadınlarla da bir arada olmayı sürdürdüklerini ifade eden Seçer, “Sadece merkezde değil, 13 ilçede kadınların üretimin içerisinde yer alması için çalışmalar gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

“Ürünlerin sürdürülebilirliğini ve katma değerini artırmayı hedefliyoruz”

Meral Seçer, mevsimlik süs bitkisi üretimi için kurdukları serada mevsimlik süs bitkileri, aromatik bitkiler ve sukulentler üreterek, bu ürünlerin değerlendirilmesini sağladıklarını ve bu üretim sayesinde 15 kadının yeni bir meslek öğrenmenin yanı sıra düzenli ekonomik gelir de elde ettiğini aktardı. Gıda üretimi ile de Mersin’e özgü ürünleri kadınların üretmesine destek verdiklerini söyleyen Seçer, ürünlerin sürdürülebilirliğini ve katma değerini artırmayı hedeflediklerini kaydetti. Atalık tohumlara ve coğrafi işaret ürünlerine öncelik verdiklerini vurgulayan Seçer, “Kan Portakalının coğrafi işaret tesciline başvurduk. Amacımız bu kadim ürünlerin kaybolmaması ve yaygınlaştırılmasıdır” ifadesini kullandı.

“Ürünlerin inovatif hale getirilmesine ve pazarlanmasına da katkı sağlıyoruz”

Bölgelere özgü ürünler ile salça, konserve, reçel, yağ gibi üretimler gerçekleştirdiklerinden söz eden Meral Seçer, ürünlerin inovatif hale getirilmesine ve pazarlanmasına da katkı sunduklarına dikkat çekti. Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin projelerinden olan ‘Örnek Köyler’ ve ‘Köyümüz Atölye’ projelerinde kadınların üretimlerini destekleyici faaliyetlerde bulunduklarını aktaran Seçer, ‘Evimiz Atölye’ projesi ile binlerce kadının hayatına dokunduklarını anlattı. Kadınlara oyuncak yapımı öğretilen bu proje ile hem ekonomik gelir elde etmelerine katkı sağladıklarını hem de eğitimler verildiğini dile getirdi. Yürüttükleri çalışmalara devam edeceklerinin altını çizen Seçer, “Çünkü biliyoruz ki, kadınlar üretecek, üretim arttıkça toplum güçlenecek” şeklinde konuştu.