Mersin’den katma değerli yerli ürün hamlesi

Mersin’de tarımsal üreti­min bilimsel altyapısını güçlendiren Alata Bah­çe Kültürleri Araştırma Enstitüsü, geliştirdiği yerli çeşitler, iklim de­ğişikliğine karşı yürüttüğü projeler ve üretici odaklı çalışmalarıyla hem verimi artırıyor hem de tarımda sürdürülebilirliği destekliyor. Ala­ta Bahçe Kültürleri Araştırma Ens­titüsü Müdürü Dr. Nihal Denli, ge­liştirdikleri yerli çeşitler ve hayata geçirdikleri yenilikçi projelerle hem iç pazarda hem de ihracatta rekabet gücünü artırmayı hedeflediklerini belirterek, bu doğrultuda tarımda dönüşümün öncü aktörlerinden biri olma yolunda çalışmalarını sürdür­düklerini ifade etti.

Nihal Denli, enstitü olarak Mersin tarımının gelişiminde bilimsel bil­gi üretimi ve bu bilginin sahaya ak­tarılması açısından stratejik bir rol üstlendiklerini belirterek, özellik­le meyvecilik ve bağcılık alanındaki çalışmaların bölgenin üretim potan­siyelini artırdığını ve sürdürülebilir tarım uygulamalarına katkı sağladı­ğını ifade etti. Denli, en önemli katkı­larından birinin bölgeye uygun, yük­sek verimli ve kaliteli çeşitlerin ge­liştirilerek üretime kazandırılması olduğunu vurgulayarak, turunçgiller başta olmak üzere kayısı, muz, keçi­boynuzu, dikenli incir ve mandarin gibi birçok üründe yürütülen ıslah ve adaptasyon çalışmalarıyla hem iç pazara hem de ihracata yönelik nite­likli çeşitlerin üreticiye sunulduğu­nu kaydetti.

Islah çalışmaları ekonomiye katkı sağlıyor

Enstitünün son yıllarda öne çıkan projeleri ve bu projelerin bölge eko­nomisine katkıları hakkında da bilgi veren Denli, "Ülkemizde nar seleksi­yonunun ilk başlatıldığı kuruluş olan toplam 13 çeşit nar tescil edilmiştir. Muzda Erdemli, Alata Azman, Grand Nain, Bodur Cavendish, Alata Pınarı, Ufukbey, Şire, Muzur, Uzman, Altın Bodur ve Altın Yalçın, zeytin Çelebi (Silifke) ve Silifke Yağlık tescil ka­yıtları yapılmıştır. Yapılan ıslah ça­lışmaları sonucu elde edilen 12 adet kabak saf hattı, 2 adet karpuz çeşit adayı, 2 adet standart biber çeşidi, 73 adet biber saf hattı, 3 adet muz çeşi­di ile 3 adet çekirdeksiz limon çeşi­di özel sektöre devredilmiştir. Silif­ke ilçemizde yabani menengiç ağaç­lıklarının antepfıstığı ile aşılanması suretiyle antepfıstığı tarımı yaygın­laşmış ve yörede aşılanan yaklaşık 79.500 adet ağaçtan 615 ton civa­rında ürün alınmaktadır. Muz çeşit geliştirme çalışmaları sonucunda 2023 yılında 7 adet yeni muz çeşidi tescil ettirilmiştir” dedi.

“Kuzugöbeği üretimiyle çiftçiye yeni gelir kapısı açıldı”

Kuzugöbeği mantarının Mersin ve Türkiye için yüksek katma de­ğerli ve ihracat potansiyeli güçlü bir ürün olduğunu vurgulayan Den­li, Mersin’in iklim avantajı, seracı­lık altyapısı ve teknik birikimi saye­sinde kontrollü üretimin mümkün olduğunu belirtti. Denli, “Ürünün hem taze hem kurutulmuş olarak iç pazarda ve ihracatta talep görmesi önemli bir avantaj sağlıyor. Ensti­tüde 2021’de başlayan çalışmalar­da ilk yıllarda düşük ve değişken ve­rimler elde edilirken, 2025–2026 döneminde özellikle Morchella im­portuna türüne ait bir izolatta de­kara yaklaşık 950 kg verime ulaşıl­mıştır. Verim kayıplarında misel yaşlanması, hastalıklar ve sera ko­şullarının etkili olduğu belirlenmiş; bu nedenle her yıl yeni spor izolas­yonu ve uygun üretim koşullarının geliştirilmesine odaklanılmıştır” ifadesini kullandı.