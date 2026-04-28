Mersin’den katma değerli yerli ürün hamlesi
Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü, yerli çeşit geliştirme, iklim odaklı projeler ve üreticiye dönük uygulamalarla Mersin tarımında verim ve kaliteyi artırırken, yüksek katma değerli üretim modeliyle bölge ekonomisine yeni bir büyüme alanı açıyor.
Mersin’de tarımsal üretimin bilimsel altyapısını güçlendiren Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü, geliştirdiği yerli çeşitler, iklim değişikliğine karşı yürüttüğü projeler ve üretici odaklı çalışmalarıyla hem verimi artırıyor hem de tarımda sürdürülebilirliği destekliyor. Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Nihal Denli, geliştirdikleri yerli çeşitler ve hayata geçirdikleri yenilikçi projelerle hem iç pazarda hem de ihracatta rekabet gücünü artırmayı hedeflediklerini belirterek, bu doğrultuda tarımda dönüşümün öncü aktörlerinden biri olma yolunda çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.
Nihal Denli, enstitü olarak Mersin tarımının gelişiminde bilimsel bilgi üretimi ve bu bilginin sahaya aktarılması açısından stratejik bir rol üstlendiklerini belirterek, özellikle meyvecilik ve bağcılık alanındaki çalışmaların bölgenin üretim potansiyelini artırdığını ve sürdürülebilir tarım uygulamalarına katkı sağladığını ifade etti. Denli, en önemli katkılarından birinin bölgeye uygun, yüksek verimli ve kaliteli çeşitlerin geliştirilerek üretime kazandırılması olduğunu vurgulayarak, turunçgiller başta olmak üzere kayısı, muz, keçiboynuzu, dikenli incir ve mandarin gibi birçok üründe yürütülen ıslah ve adaptasyon çalışmalarıyla hem iç pazara hem de ihracata yönelik nitelikli çeşitlerin üreticiye sunulduğunu kaydetti.
Islah çalışmaları ekonomiye katkı sağlıyor
Enstitünün son yıllarda öne çıkan projeleri ve bu projelerin bölge ekonomisine katkıları hakkında da bilgi veren Denli, "Ülkemizde nar seleksiyonunun ilk başlatıldığı kuruluş olan toplam 13 çeşit nar tescil edilmiştir. Muzda Erdemli, Alata Azman, Grand Nain, Bodur Cavendish, Alata Pınarı, Ufukbey, Şire, Muzur, Uzman, Altın Bodur ve Altın Yalçın, zeytin Çelebi (Silifke) ve Silifke Yağlık tescil kayıtları yapılmıştır. Yapılan ıslah çalışmaları sonucu elde edilen 12 adet kabak saf hattı, 2 adet karpuz çeşit adayı, 2 adet standart biber çeşidi, 73 adet biber saf hattı, 3 adet muz çeşidi ile 3 adet çekirdeksiz limon çeşidi özel sektöre devredilmiştir. Silifke ilçemizde yabani menengiç ağaçlıklarının antepfıstığı ile aşılanması suretiyle antepfıstığı tarımı yaygınlaşmış ve yörede aşılanan yaklaşık 79.500 adet ağaçtan 615 ton civarında ürün alınmaktadır. Muz çeşit geliştirme çalışmaları sonucunda 2023 yılında 7 adet yeni muz çeşidi tescil ettirilmiştir” dedi.
“Kuzugöbeği üretimiyle çiftçiye yeni gelir kapısı açıldı”
Kuzugöbeği mantarının Mersin ve Türkiye için yüksek katma değerli ve ihracat potansiyeli güçlü bir ürün olduğunu vurgulayan Denli, Mersin’in iklim avantajı, seracılık altyapısı ve teknik birikimi sayesinde kontrollü üretimin mümkün olduğunu belirtti. Denli, “Ürünün hem taze hem kurutulmuş olarak iç pazarda ve ihracatta talep görmesi önemli bir avantaj sağlıyor. Enstitüde 2021’de başlayan çalışmalarda ilk yıllarda düşük ve değişken verimler elde edilirken, 2025–2026 döneminde özellikle Morchella importuna türüne ait bir izolatta dekara yaklaşık 950 kg verime ulaşılmıştır. Verim kayıplarında misel yaşlanması, hastalıklar ve sera koşullarının etkili olduğu belirlenmiş; bu nedenle her yıl yeni spor izolasyonu ve uygun üretim koşullarının geliştirilmesine odaklanılmıştır” ifadesini kullandı.