Mersin’in hedefinde ‘çok modlu taşımacılık’ var

Müjde DEMİR-MERSİN

CNR Fuarcılık tarafından düzenlenen 10. Lojis­tik ve Taşımacılık Fua­rı, Mersin’de sektör temsilcile­rinin katılımıyla gerçekleştiril­di. Türkiye-Irak Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TISİAD) Başkanı Mehmet Salih Çelik, Mersin’in lojistik sektörüyle öz­deşleştiğini belirterek, kentin Türkiye'nin ticaret hacminde önemli bir konumda yer aldığı­nı vurguladı. Çelik, “Mersin, lo­jistikle anılan lojistiğin merke­zi sayılan ve Türkiye’nin tica­ret hacminde söz sahibi olan bir noktaya gelmiştir. 2012 yılında kurulan ve merkezi Mersin’de bulunan Türkiye-Irak Sanayici­leri ve İş İnsanları Derneği ola­rak, iki ülke arasındaki ekono­mik ilişkilerde köprü görevi üst­leniyoruz. Bu bağlamda, sınır kapılarında yaşanan sorunların çözümüne yönelik sektör tem­silcilerinin ilettiği talepleri gün­demde tutuyor, ilgili bakanlık­lara aktarıyor ve sürecin çözüm noktalarında aktif rol alıyoruz” dedi.

“Bölge ticaretinde kilit rol oynuyor”

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Der­neği (UTİKAD) Başkanı Bilge­han Engin de Mersin’in coğra­fi konumu sayesinde deniz yolu taşımacılığının en önemli mer­kezlerinden biri haline geldiği­ne dikkat çekerek, “Mersin, Ak­deniz’e kıyısı olan, Asya, Avrupa ve Ortadoğu arasında stratejik bir bağlantı noktasıdır. Mersin Limanı, deniz yolu taşımacılı­ğı için yüksek kapasitesi ve mo­dern altyapısıyla büyük gemi­lerin kolaylıkla yanaşabileceği önemli bir lojistik merkezidir. Mersin Limanı, ülkemizin en büyük limanlarından biri olarak ulusal ve uluslararası ticarette kritik bir öneme sahiptir. Mer­sin, ihracat ve ithalat yüklerinin yanı sıra transit ticaretin de yo­ğun bir şekilde gerçekleştirildiği bir merkezdir” diye belirtti.

“Mersin, Türkiye’nin lojistik sektöründeki sembolüdür”

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Başkanı Şera­fettin Aras ise Mersin’in lojis­tik sektöründeki stratejik öne­mine dikkat çekerek, şehrin Türkiye’nin büyüyen lojistik sektöründeki en parlak sem­bolü haline geldiğine atıfta bu­lundu. Aras, “Mersin kara yolu, deniz yolu, demir yolu ve yeni açılan hava yolu bağlantılarıy­la eşsiz bir konuma sahip. Son yıllarda güney ve kuzeyde ya­şanan gelişmeler, orta korido­run önemini artırmış ve Mer­sin’i bu noktada daha da stra­tejik bir hale getirmiştir” diye konuştu.

“Lojistik projeler uluslararası taşımacılığı da etkileyecek”

Ulaştırma ve Altyapı Yatırımları­nın Transit Taşımacılık/Transit Ti­carete Etkileri ve Akdeniz Bölge­sine Katkıları Paneli’nde konuşan UTİKAD Yönetim Kurulu Üyesi Adem Güler, “Mersin, Türkiye'nin lojistik açıdan stratejik şehirlerin­den biri olarak, özellikle son yıllar­da yapılan ulaşım ve altyapı yatı­rımları sayesinde bu konumunu daha da pekiştirmiştir. Çukurova Bölgesel Havalimanı Bağlantı Yo­lu, Aksaray-Ulukışla-Yenice Yük­sek Standartlı Demiryolu ve Mer­sin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Demiryolu gibi projeler, sadece yerel ulaşımı değil, aynı zamanda ulusal ve uluslararası taşımacılığı da doğrudan etkileyecek nitelik­tedir. Mersin’in Orta Koridor’da merkez konuma gelmesi, yalnız­ca yerel kalkınma açısından değil, Türkiye’nin küresel tedarik zin­cirlerindeki stratejik konumunu pekiştirmesi açısından da hayati öneme sahiptir” dedi.

“Yenice Lojistik Merkezi kritik bir kavşak olacaktır”

Mersin Yenice Lojistik Merkezi Projesi’ni de gündeme getiren Şerafettin Aras, “Yenice Lojistik Merkezi, tamamlanan tüm hatlarıyla Mersin’i intermodal hatlarla Ortadoğu ve Anadolu’ya bağlayan kritik bir kavşak noktası olacaktır. Karayolu, demir yolu ve deniz yolu taşımacılığının tek bir noktada birleşmesiyle taşımacılık modelimiz güçlenecek, bu da hız, verimlilik ve maliyet avantajı sağlayacaktır. Bu sayede hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz” dedi. Aras ayrıca, Suriye ile olan yakın sınır konumunun önemine de vurgu yaparak, “Suriye’nin komşusu ve en yakın limanı olan Mersin, inşaat malzemelerinin, insani yardımların ve ticari faaliyetlerin öncüsü olacaktır. Halihazırda Cilvegözü Sınır Kapısı üzerinden Suriye’ye sevk edilen yükler, Mersin’de depolanıp elleçleniyor ve yola çıkarılıyor. Barış ortamı sağlandığında, Mersin’in terminalleri ve depoları, Suriye’ye taşımacılık için 7/24 çalışacaktır. Lojistik vizyonumuzu tam anlamıyla hayata geçirebilmek için deniz yolu taşımacılığını ve Ro-Ro hatlarımızı da kara yolu kadar güçlendirmemiz gerekiyor. Bu adımlar, Mersin’i çok modlu taşımacılığın en başarılı uygulandığı merkezlerden biri haline getirecektir” açıklamasında bulundu.