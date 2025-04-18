Mersin’in hedefinde ‘çok modlu taşımacılık’ var
Mersin’de düzenlenen 10. Lojistik ve Taşımacılık Fuarı’nda kentin lojistik sektöründeki stratejik gücü masaya yatırıldı. Lojistik sektörünün atar damar olduğunu vurgulayan sektör temsilcileri, kentin çok modlu taşımacılıkta merkezi konumuna yükselmesini hedeflediklerini kaydetti.
Müjde DEMİR-MERSİN
CNR Fuarcılık tarafından düzenlenen 10. Lojistik ve Taşımacılık Fuarı, Mersin’de sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Türkiye-Irak Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TISİAD) Başkanı Mehmet Salih Çelik, Mersin’in lojistik sektörüyle özdeşleştiğini belirterek, kentin Türkiye'nin ticaret hacminde önemli bir konumda yer aldığını vurguladı. Çelik, “Mersin, lojistikle anılan lojistiğin merkezi sayılan ve Türkiye’nin ticaret hacminde söz sahibi olan bir noktaya gelmiştir. 2012 yılında kurulan ve merkezi Mersin’de bulunan Türkiye-Irak Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği olarak, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerde köprü görevi üstleniyoruz. Bu bağlamda, sınır kapılarında yaşanan sorunların çözümüne yönelik sektör temsilcilerinin ilettiği talepleri gündemde tutuyor, ilgili bakanlıklara aktarıyor ve sürecin çözüm noktalarında aktif rol alıyoruz” dedi.
“Bölge ticaretinde kilit rol oynuyor”
Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) Başkanı Bilgehan Engin de Mersin’in coğrafi konumu sayesinde deniz yolu taşımacılığının en önemli merkezlerinden biri haline geldiğine dikkat çekerek, “Mersin, Akdeniz’e kıyısı olan, Asya, Avrupa ve Ortadoğu arasında stratejik bir bağlantı noktasıdır. Mersin Limanı, deniz yolu taşımacılığı için yüksek kapasitesi ve modern altyapısıyla büyük gemilerin kolaylıkla yanaşabileceği önemli bir lojistik merkezidir. Mersin Limanı, ülkemizin en büyük limanlarından biri olarak ulusal ve uluslararası ticarette kritik bir öneme sahiptir. Mersin, ihracat ve ithalat yüklerinin yanı sıra transit ticaretin de yoğun bir şekilde gerçekleştirildiği bir merkezdir” diye belirtti.
“Mersin, Türkiye’nin lojistik sektöründeki sembolüdür”
Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Başkanı Şerafettin Aras ise Mersin’in lojistik sektöründeki stratejik önemine dikkat çekerek, şehrin Türkiye’nin büyüyen lojistik sektöründeki en parlak sembolü haline geldiğine atıfta bulundu. Aras, “Mersin kara yolu, deniz yolu, demir yolu ve yeni açılan hava yolu bağlantılarıyla eşsiz bir konuma sahip. Son yıllarda güney ve kuzeyde yaşanan gelişmeler, orta koridorun önemini artırmış ve Mersin’i bu noktada daha da stratejik bir hale getirmiştir” diye konuştu.
“Lojistik projeler uluslararası taşımacılığı da etkileyecek”
Ulaştırma ve Altyapı Yatırımlarının Transit Taşımacılık/Transit Ticarete Etkileri ve Akdeniz Bölgesine Katkıları Paneli’nde konuşan UTİKAD Yönetim Kurulu Üyesi Adem Güler, “Mersin, Türkiye'nin lojistik açıdan stratejik şehirlerinden biri olarak, özellikle son yıllarda yapılan ulaşım ve altyapı yatırımları sayesinde bu konumunu daha da pekiştirmiştir. Çukurova Bölgesel Havalimanı Bağlantı Yolu, Aksaray-Ulukışla-Yenice Yüksek Standartlı Demiryolu ve Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Demiryolu gibi projeler, sadece yerel ulaşımı değil, aynı zamanda ulusal ve uluslararası taşımacılığı da doğrudan etkileyecek niteliktedir. Mersin’in Orta Koridor’da merkez konuma gelmesi, yalnızca yerel kalkınma açısından değil, Türkiye’nin küresel tedarik zincirlerindeki stratejik konumunu pekiştirmesi açısından da hayati öneme sahiptir” dedi.
“Yenice Lojistik Merkezi kritik bir kavşak olacaktır”
Mersin Yenice Lojistik Merkezi Projesi’ni de gündeme getiren Şerafettin Aras, “Yenice Lojistik Merkezi, tamamlanan tüm hatlarıyla Mersin’i intermodal hatlarla Ortadoğu ve Anadolu’ya bağlayan kritik bir kavşak noktası olacaktır. Karayolu, demir yolu ve deniz yolu taşımacılığının tek bir noktada birleşmesiyle taşımacılık modelimiz güçlenecek, bu da hız, verimlilik ve maliyet avantajı sağlayacaktır. Bu sayede hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz” dedi. Aras ayrıca, Suriye ile olan yakın sınır konumunun önemine de vurgu yaparak, “Suriye’nin komşusu ve en yakın limanı olan Mersin, inşaat malzemelerinin, insani yardımların ve ticari faaliyetlerin öncüsü olacaktır. Halihazırda Cilvegözü Sınır Kapısı üzerinden Suriye’ye sevk edilen yükler, Mersin’de depolanıp elleçleniyor ve yola çıkarılıyor. Barış ortamı sağlandığında, Mersin’in terminalleri ve depoları, Suriye’ye taşımacılık için 7/24 çalışacaktır. Lojistik vizyonumuzu tam anlamıyla hayata geçirebilmek için deniz yolu taşımacılığını ve Ro-Ro hatlarımızı da kara yolu kadar güçlendirmemiz gerekiyor. Bu adımlar, Mersin’i çok modlu taşımacılığın en başarılı uygulandığı merkezlerden biri haline getirecektir” açıklamasında bulundu.