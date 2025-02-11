Mert Başaran DÜNYA TV'de açıkladı: Hangi varlıklara yatırım yapıyor?

Yatırım danışmanı Mert Başaran, Dünya Gazetesi’nin YouTube kanalında yayınlanan Dünya Gazetesi TV Yayın Direktörü Hande Eğilmez Eniş'ın sunduğu "Cebimdeki Dünya" programına konuk olarak, güncel yatırım stratejilerini ve hangi varlıklara yatırım yaptığını detaylı bir şekilde paylaştı.

Yatırım tavsiyesi vermediğini özellikle vurgulayan Başaran, Borsa İstanbul, altın, Bitcoin ve para piyasaları fonları üzerinde yoğunlaştığını ifade etti.

BIST 100’ün 11.000 seviyelerinden 8.700-8.800 seviyelerine düşmesiyle alım fırsatı gördüğünü belirten Başaran, bu süreçte "küçük küçük" hisse senedi alımları yapmaya başladığını söyledi.

Endeks bazlı yatırım stratejisi

Başaran, yatırım stratejisinde endeks bazlı hareket ettiğini ve özellikle BIST 30 ve BIST 100 hisseleri içindeki güçlü şirketlere yöneldiğini açıkladı.

Bu kapsamda Türk Hava Yolları, büyük bankalar, Koç Holding ve Sabancı Holding gibi endeksin lokomotif şirketlerine yatırım yapmaya devam ettiğini belirten Başaran, "Ben endekse yön veren şirketlere yatırım yapmayı seviyorum. Çünkü onlar kazanırsa, ben de kazanırım" diyerek stratejisini özetledi.

Altın ve Bitcoin yatırımları

Altın konusunda, 1.700-1.800 dolar seviyelerinden alımlar yaptığını ve şu an için ekleme yapmadan fiyat hareketlerini takip ettiğini ifade eden Başaran, Bitcoin yatırımı bulunduğunu ancak 105.000 dolar seviyesinden alım yapmaktan çekindiğini dile getirdi.

Başaran "Ben yatırım yaparken düşüş dönemlerini fırsat olarak gören biriyim. 17.000 dolarken Bitcoin almıştım, şu an 105.000 dolardan almak bana riskli geliyor" dedi.

"Borsada küçük parayla olmak önemli"

Başaran, özellikle küçük yatırımcılar için borsanın sunduğu fırsatlara dikkat çekti.

Başaran, "Borsada büyük parayla girmek risklidir. Küçük parayla düzenli alım yapmak uzun vadede büyük kazanç sağlar" diyerek yatırımcıları sabırlı olmaya davet etti.

Temettü veren şirketlere yapılan yatırımların zaman içinde maliyeti sıfırlayarak büyük avantaj sağladığını belirten Başaran, uzun vadeli yatırımın önemine vurgu yaptı.

Yatırım stratejisini "Ben bir şeyi dipteyken alırım, tepe noktaları beni korkutur" diyerek özetleyen Başaran, borsada düşüşleri fırsat olarak gördüğünü ve endeksin güçlü şirketleriyle uzun vadeli bir strateji benimsediğini söyledi.