Mert Başaran'dan çalışanlara 'maaş artırma' tüyosu: Çok faydasını gördüm

Verdiği yatırım tavsiyeleriyle dikkatleri üzerine çeken Mert Başaran, kendi çalışma hayatında denediği ve 'başarılı' olduğunu ifade ettiği bir maaş artırma taktiği paylaştı.

Aynı iş yerinde uzun süre kalındığı takdirde patronlar iyi maaş vermediğini savunan Başaran, "Ben üç yılda bir ben iş değiştirmenin çok faydasını gördüm" dedi.

Mert Başaran uzun süre aynı iş yerinde kalmanın dezavantajlarını şöyle anlattı:

* Üç yıldan fazla kaldığında patronun elemanı oluyorsun. Orada bir bağın oluşuyor. Konfor alanından çıkamıyorsun. Ayrılamıyorsun. Ayrılırsam ne yapacağım diyorsun. Çok alışkanlık oluyor. Firma sahibi de bu bizim oğlan, bizim oğlana çok zam vermeye gerek yok diyor.

Değişiklik yaptığında daha yüksek parayla işe girdiğini söyleyen Başaran, "Yeni işe gittiğinde yeni şeyler öğreniyorsun. Vizyonun açılıyor. Bambaşka insanlarda yeni fikriler öğreniyorsun" ifadelerini kullandı.