Mert Başaran’dan MTV’de ÖTV artışı sonrası dikkat çeken paylaşım: Şikayet ediyorsanız...

Yeni yılla birlikte pek çok kalemde artış yaşanırken MTV ve ÖTV de zamlandı. MTV yeniden değerleme oranına göre yüzde 43,93 oranında arttı. Bunun yanı sıra akaryakıt, alkol ve tütün ürünlerindeki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) de yükseldi. Akaryakıt ÖTV'si yüzde 6 artırılırken, bu artış, benzine litre başına 82 kuruş, motorine 77 kuruş ve LPG'ye 35 kuruş zam olarak yansıdı.

MTV artışına tepki

MTV'deki yüzde 43,93'lük zam, sıfır araçlarda en düşük MTV tutarının 4 bin liraya çıkmasına neden olurken tasarruf ve yatırım danışmanlığı hizmeti veren Mert Başaran zamlara sessiz kalınmasına tepki gösterdi.

'Acayip rakamlar ödemek zorunda kalacaklar'

MTV'nin yüzde 44'e yakın arttığını hatırlatan Başaran, "Yeni ve pahalı araba kullanarak konu komşuya hava atanlar, hayatında çıkmadığı araziye çıkacakmış gibi arazi araçları kullananlar acayip rakamlar ödemek zorunda kalacaklar" dedi.

Başaran paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Eski ve temiz arabası ile mutlu olanlar ise 'Ben hep 500 liralık MTV ödüyorum' diyecekler!

Eğer şikayet ediyorsanız yeni ve pahalı araba almayın! 1 yıl kendinizi tutup protesto etseniz bu vergiler iner.

Ama nerde? Tüp taktırıp gece 12'de benzin kuyruğuna gireriz yine de o arabalara bineriz.

Ayranı yok içmeye tahtravanla gideriz çeşmeye."