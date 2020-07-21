Mertöz: Yıl sonu dolar beklentimiz 7,3 TL, euro beklentimiz 8,2 TL.

Alışık olmadığımız bir dönem geçirdik. En az hasarla atlatmaya çalıştık. Ancak, düşünmek için fırsat doğdu bizim için. Katma değeri yüksek ürünlerle ilgili çalışmalar yaptık. İhracatçı bir firmayız, toplam gelirimizin yüzde 70’i ihracattan geliyor. Son iki yıldır, elektromekanik üzerine yatırım yapıyoruz. İstanbul havalimanın bilgi işlem odalarında, Türk Telekom’un kilitleme sistemlerinde bizim ürünlerimiz kullanıldı. Singapur borsasının kilitleme sistemini yaptık. Fransa, İngiltere ve Almanya’da projelerimiz var. Elinizde bir yığın anahtarla dolaşma dönemi bitiyor. Artık aplikasyon, karekod, akıllı telefon ve benzerlerini kullanan sistemler devreye giriyor.

Dövizin yılsonunda bugüne oranla yüzde 7-8 daha yüksek noktada olacağını düşünüyoruz. Yıl sonu dolar beklentimiz 7,3 TL, euro beklentimiz 8,2 TL.

Pandemi sürecini biz Mesan Kilit olarak da Türkiye olarak da en az hasarla atlattık.