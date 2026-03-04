Merzigo ve Yek Teknoloji soruşturması taahhütlerle sonuçlandı

Rekabet Kurumu tarafından yapılan incelemede, aynı çatı altında faaliyet gösteren Merzigo ve Yek Teknoloji'nin dijital video platformlarındaki içerik yönetim süreçlerinde sahip oldukları pazar gücünü rekabeti kısıtlayacak şekilde kullanıp kullanmadığı araştırıldı.

Soruşturma kapsamında sunulan taahhütler doğrultusunda sektörde rekabetin korunmasına yönelik bazı yeni düzenlemeler getirildi. Buna göre, yapımcıların söz konusu şirketlerle çalışırken yalnızca tek bir şirketle çalışma zorunluluğu oluşturabilecek uygulamaların önüne geçilecek.

Ayrıca Merzigo ve Yek Teknoloji grubunun yönetebileceği dizi sayısına da sınırlama getirildi. Bu kapsamda grubun dijital platformlarda yönetebileceği içerik sayısı, hem ulusal kanallarda yayını devam eden güncel diziler hem de geçmiş yıllara ait arşiv dizileri için ayrı ayrı yüzde 40 ile sınırlandırıldı.

Yeni düzenlemeyle yapımcılarla yapılan sözleşme süreleri de yeniden düzenlendi. Buna göre, uzun süreli ve rekabeti sınırlayabilecek anlaşmaların önüne geçilmesi amacıyla sözleşme süreleri en fazla üç yıl ile sınırlandırıldı.

“Minimum garanti ödeme” uygulaması kaldırıldı

Öte yandan, şirketlerin içerikleri kendi bünyelerinde toplamak amacıyla yapımcılara sunduğu ve rakip firmaların piyasadan dışlanmasına yol açabilecek “minimum garanti ödeme” uygulamasının da kaldırıldığı bildirildi.

Rekabet Kurumu, söz konusu düzenlemelerin dijital içerik sektöründe tekelleşme riskini azaltarak içerik üreticileri ve yapımcılar açısından daha rekabetçi bir ortam oluşturmasının beklendiğini açıkladı.

Soruşturma, Rekabet Kurumu’nun “taahhüt usulü” kapsamında sonuçlandırıldı. Bu yöntemde, soruşturma konusu şirketlerin rekabet sorunlarını gidermeye yönelik çözüm önerileri sunması ve bu önerilerin kurul tarafından yeterli bulunması halinde süreç, idari para cezası uygulanmadan ancak taahhütlerin bağlayıcı olması şartıyla kapatılabiliyor.