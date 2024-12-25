MESİAD Başkanı Adnan Gündoğdu: "Faiz oranlarının düşürülmesi gerekiyor"

Faiz oranlarının düşürülmesinin, işletmelerin daha düşük maliyetlerle finansman sağlayarak büyümelerine ve istihdam yaratmalarına olanak tanıyacağını vurgulayan Mersin Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Adnan Gündoğdu, "Faiz oranları, sanayi sektöründe uzun vadeli yatırımlar ve üretim kapasitesinin artırılması için önemli bir etken. Bu nedenle, faiz oranlarının makul seviyelere çekilmesi, hem yerli hem de yabancı yatırımların artmasını sağlayacaktır" dedi.

Gündoğdu ayrıca, Türkiye'nin ekonomik büyüme hedeflerine ulaşabilmesi için faiz indiriminin yanı sıra enflasyonun da kontrol altına alınması gerektiğine dikkat çekti. Enflasyonun yüksek olduğu bir ortamda, faiz oranlarının yüksek seyretmesinin yatırımcı güvenini sarsabileceğini belirten MESİAD Başkanı, ekonomik denetimin güçlü bir şekilde yapılmasının önemine işaret etti.

Son olarak, Gündoğdu, hükümete çağrıda bulunarak, faiz oranlarının düşürülmesinin, iş dünyasının daha sağlam bir temele oturmasına katkı sağlayacağına inandığını söyledi. "Bu adımlar, ekonomimizin daha rekabetçi ve güçlü bir hale gelmesine yardımcı olacaktır" diye ekledi.