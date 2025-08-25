MESİAD Başkanı Gündoğdu: “Su krizi artık içimizde ulusal seferberlik şart” 

Su sorununun yalnızca evlerde musluktan akan suyla sınırlı olmadığını vurgulayan Gündoğdu, tarım, sanayi, ihracat, turizm ve günlük yaşamın tüm kesimlerinin doğrudan etkilendiğini söyledi. Belediyeler ve ilgili kurumların, sorunu dile getirmekle yetinememesi gerektiğine atıfta bulunan Gündoğdu, “Kamu kurumlarının görevi çözüm üretmek olmalı. Halkın, çiftçinin ve sanayicinin gördüğü gerçeği görmezden gelme lüksü hiçbir kurumda olamaz” ifadelerini kullandı.

“Çukurova su cazibe merkezi olabilir”

Çukurova’nın su kaynakları açısından Türkiye’nin en zengin havzalarından biri olduğunu hatırlatan Adnan Gündoğdu, yanlış yönetim ve yetersiz planlama nedeniyle riskler yaşanabileceğini dile getirdi. MESİAD öncülüğünde hayata geçirilen ve halen takipçisi olunan Pamukluk Barajı’nın önemine değinen Gündoğdu, “Pamukluk Barajı, hem sulama hem içme suyu olarak Mersin’in 50 yıllık ihtiyacını karşılayacak vizyoner bir proje olarak karşımızda duruyor” değerlendirmesini yaptı. Doğru politikalarla yönetildiğinde Çukurova’nın yalnızca Türkiye için değil, bölge ülkeleri açısından da bir “su cazibe merkezi” olabileceğini söyleyen Gündoğdu, bölgenin aynı zamanda ilerleyen süreçte “su göçü” alabilecek potansiyele sahip olduğunu kaydetti.

Su krizine karşı acil önlemler alınması gerektiğini ifade eden Adnan Gündoğdu, çözüm önerilerini ise şu şekilde sıraladı: “Ulusal ölçekte bir su seferberliği başlatılmalı, toplumun her kesimi bilinçlendirilmeli. Tarımsal sulamada modern ve verimli yöntemler uygulanmalı, kayıp ve israf önlenmeli. Mevcut barajlara bağımlılık yerine alternatif kaynaklar geliştirilmelidir. Dünya örnekleri incelenerek deniz suyunun arıtılması gibi yöntemler Çukurova’da hayata geçirilmelidir. Dubai’de kullanılan deniz suyu arıtma sisteminin artık Çukurova için de uygulanabilir olduğunu belirten Gündoğdu, “Bu adımlar artık hayal değil, zorunluluktur” dedi.