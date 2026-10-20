MESİAD’dan Mersin’e turizm yatırımlarının artırılması için somut adım çağrısı
Mersin Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (MESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Gündoğdu, Mersin’in sahip olduğu büyük turizm potansiyeline rağmen hak ettiği noktaya ulaşamamasını eleştirerek yatırımcıları, sektör temsilcilerini ve turizm kuruluşlarını sorumluluk almaya çağırdı.
320 kilometrelik sahil şeridi, tarihî mirası, kültürel zenginliği, gastronomisi ve doğal güzellikleriyle Mersin’in önemli bir turizm merkezi olabilecek özelliklere sahip olduğunu belirten Gündoğdu, “Bu kadar büyük potansiyelimiz varken neden hâlâ beklenen sonuçları alamıyoruz?” diye sordu.
Bahaneler azalıyor, yatırımlar neden hâlâ bekliyor?
Mersin’in turizm yatırımları için yıllardır gündeme getirilen ulaşım ve altyapı sorunlarının çözümü konusunda önemli adımlar atıldığını belirten Gündoğdu, şöyle konuştu: “Yıllardır turizm yatırımlarının önündeki engeller arasında ulaşım ve altyapı eksiklikleri gösteriliyordu. Çukurova Uluslararası Havalimanı hizmete girdi. Çeşmeli–Kızkalesi otoyolunun tamamlanması için çalışmalar sürüyor ve projenin açılışa hazırlanması bekleniyor. D-400 karayolunun iyileştirilmesine yönelik ihale süreci gündeme geldi. Demir yolu çalışmaları da devam ediyor. Elbette bütün altyapı sorunlarının tamamen çözüldüğünü söylemiyoruz. Ancak ulaşım konusunda önemli adımlar atılırken, yıllardır turizm yatırımları için tahsis edilen alanlarda neden beklenen gelişmenin sağlanamadığını da sormak zorundayız. Devletimiz ulaşım ve altyapı imkânlarını geliştirmek için adımlar atarken, turizm amacıyla yer tahsis edilen alanlarda yatırımlar neden hâlâ bekliyor? Yatırımcıların önündeki güncel engeller nelerdir? Bu sorulara artık somut yanıtlar verilmelidir.” Gündoğdu, 1997 yılında turizm merkezi ilan edilen Tarsus Kıyı Kesimi’nde 2010 yılında yatırımcılara yer teslimi yapılmasına rağmen planlanan otel, tatil köyü ve diğer turizm yatırımlarının yıllarca beklenen ölçüde hayata geçirilemediğini hatırlatarak, tahsis süreçlerinin ve yatırım yükümlülüklerinin şeffaf biçimde değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.
MESİAD’dan uluslararası fuar ve kongre merkezi çağrısı
MESİAD olarak Mersin’in ekonomik gelişimine katkı sağlayacak projeleri desteklediklerini belirten Gündoğdu, Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi çağrılarının arkasında olduklarını ifade ederek, “Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi, doğru planlama ve güçlü bir işletme modeliyle hayata geçirildiğinde hem iş dünyasına hem de turizm sektörüne katkı sunabilecek önemli bir projedir. Kongreler, fuarlar ve uluslararası organizasyonlar; otellerimizden restoranlarımıza, ulaşım sektöründen ticaret erbabımıza kadar geniş bir ekonomik hareketlilik oluşturabilir. Biz MESİAD olarak bu projenin takipçisiyiz. Mersin’in potansiyelini somut ekonomik kazanımlara dönüştürmek için ortak akıl ve iş birliğiyle çalışmaya hazırız” dedi.
Gündoğdu, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Mersin’in potansiyeli var. Ulaşım yatırımları gelişiyor, erişilebilirliğimiz artıyor. Buna rağmen turizm yatırımları ve tanıtım çalışmalarında neden beklenen sonuçları alamadığımızı sorgulamalıyız. Eleştirilerden rahatsız olmak yerine sorunlara çözüm üretmeliyiz. Yatırımcılar, kamu kurumları ve sektör temsilcileri kendi sorumluluklarını yerine getirmeli; açıklanan hedefler somut projelere dönüşmelidir. Artık bahaneleri değil çözümleri, vaatleri değil yatırımları, unvanları değil ortaya konulan eserleri konuşma zamanıdır.”