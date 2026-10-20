MESİAD’dan Mersin’e turizm yatırımlarının artırılması için somut adım çağrısı

320 kilometrelik sahil şeridi, tarihî mirası, kültürel zenginliği, gastronomisi ve doğal güzellikleriyle Mersin’in önem­li bir turizm merkezi olabilecek özelliklere sahip olduğunu belir­ten Gündoğdu, “Bu kadar büyük potansiyelimiz varken neden hâlâ beklenen sonuçları alamıyoruz?” diye sordu.

Bahaneler azalıyor, yatırımlar neden hâlâ bekliyor?

Mersin’in turizm yatırımları için yıllardır gündeme getirilen ulaşım ve altyapı sorunlarının çö­zümü konusunda önemli adım­lar atıldığını belirten Gündoğdu, şöyle konuştu: “Yıllardır turizm yatırımlarının önündeki engeller arasında ulaşım ve altyapı eksik­likleri gösteriliyordu. Çukurova Uluslararası Havalimanı hizmete girdi. Çeşmeli–Kızkalesi otoyo­lunun tamamlanması için çalış­malar sürüyor ve projenin açılışa hazırlanması bekleniyor. D-400 karayolunun iyileştirilmesine yö­nelik ihale süreci gündeme geldi. Demir yolu çalışmaları da devam ediyor. Elbette bütün altyapı so­runlarının tamamen çözüldüğü­nü söylemiyoruz. Ancak ulaşım konusunda önemli adımlar atılır­ken, yıllardır turizm yatırımları için tahsis edilen alanlarda neden beklenen gelişmenin sağlana­madığını da sormak zorundayız. Devletimiz ulaşım ve altyapı im­kânlarını geliştirmek için adım­lar atarken, turizm amacıyla yer tahsis edilen alanlarda yatırım­lar neden hâlâ bekliyor? Yatırım­cıların önündeki güncel engeller nelerdir? Bu sorulara artık somut yanıtlar verilmelidir.” Gündoğdu, 1997 yılında turizm merkezi ilan edilen Tarsus Kıyı Kesimi’nde 2010 yılında yatırımcılara yer tes­limi yapılmasına rağmen planla­nan otel, tatil köyü ve diğer turizm yatırımlarının yıllarca beklenen ölçüde hayata geçirilemediği­ni hatırlatarak, tahsis süreçleri­nin ve yatırım yükümlülüklerinin şeffaf biçimde değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

MESİAD’dan uluslararası fuar ve kongre merkezi çağrısı

MESİAD olarak Mersin’in eko­nomik gelişimine katkı sağlaya­cak projeleri desteklediklerini belirten Gündoğdu, Uluslarara­sı Fuar ve Kongre Merkezi çağrı­larının arkasında olduklarını ifa­de ederek, “Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi, doğru planla­ma ve güçlü bir işletme mode­liyle hayata geçirildiğinde hem iş dünyasına hem de turizm sek­törüne katkı sunabilecek önem­li bir projedir. Kongreler, fuarlar ve uluslararası organizasyonlar; otellerimizden restoranlarımı­za, ulaşım sektöründen ticaret er­babımıza kadar geniş bir ekono­mik hareketlilik oluşturabilir. Biz MESİAD olarak bu projenin ta­kipçisiyiz. Mersin’in potansiyeli­ni somut ekonomik kazanımlara dönüştürmek için ortak akıl ve iş birliğiyle çalışmaya hazırız” dedi.

Gündoğdu, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Mersin’in potansiyeli var. Ulaşım yatırım­ları gelişiyor, erişilebilirliğimiz artıyor. Buna rağmen turizm ya­tırımları ve tanıtım çalışmala­rında neden beklenen sonuçla­rı alamadığımızı sorgulamalıyız. Eleştirilerden rahatsız olmak ye­rine sorunlara çözüm üretmeli­yiz. Yatırımcılar, kamu kurumla­rı ve sektör temsilcileri kendi so­rumluluklarını yerine getirmeli; açıklanan hedefler somut proje­lere dönüşmelidir. Artık bahane­leri değil çözümleri, vaatleri değil yatırımları, unvanları değil ortaya konulan eserleri konuşma zama­nıdır.”