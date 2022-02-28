Meskende ve tarımsal sulamada elektriğin KDV'si yüzde 8'e düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrikte yeni tarifeyi açıkladı. Tarımsal sulama ve meskende elektriğin tarifesi yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir önceki Kabine toplantısında duyurduğu elektrik tarifelerine yönelik düzenlemenin ayrıntısını paylaştı.
Erdoğan, meskenler ile tarımsal sulamada kullanılan elektriğin KDV'sinin yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldüğünü söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan;
* Tüketimine göre faturalarda net yüzde 8 ile yüzde 14 oranında bir indirim sağlanmış olmaktadır.
* Mesken abonelerinin yıllık 7 milyar lira daha az fatura ödemesi temin edilmektedir.
* Ticarethane statüsündeki elektrik abonelerinin günlük 30 kilovatsaate, aylık 900 kilovatsaate kadar tüketimi olan ilk dilimine yüzde 25 indirim uygulanacak" bilgisini paylaştı.
Öğrenci bursları arttı
Lisans öğrencilerine verilen aylık 750 liralık bursu yüzde 67'lik artışla 1250 liraya çıkarıldığını söyleyen Erdoğan, "TÜBİTAK'tan, yüksek lisans öğrencileri 3000-4250, doktora 5500-7500, doktora sonrası araştırmacılar 7500-10 bin liraya kadar aylık burs alabilecekler" dedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaz aylarıyla birlikte milletimizi günlük hayatında sıkıntıya sokan enflasyon sorununu önemli ölçüde kontrol altına almış olacağız" ifadelerine de yer verdi.