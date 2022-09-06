Meslek liselerinde 'Kuyumculuk Teknolojisi' alanı yeniden açıldı

Mücevher İhracatçıları Birliği (MİB) Yönetim Kurulu Başkanı Burak Yakın, lisede alan seçmeye hazırlanan öğrencilere kuyumculuk teknolojisini tercih etmeleri için çağrıda bulunarak, hızla büyüyen sektörde 15 bin nitelikli elemana ihtiyaç olduğunu ve kuyumculuk alanında eğitim alan gençleri iş garantili, parlak bir geleceğin beklediğini bildirdi.

Yakın, yaptığı yazılı açıklamada, 2022-2023 eğitim-öğretim yılından itibaren Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde "Kuyumculuk Teknolojisi" alanının açıldığını duyurdu.

Türkiye'nin ihracatta büyümesi en hızlı sektörleri arasında yer alan mücevher sektöründe eğitimli eleman ihtiyacının her geçen gün arttığını belirten Yakın, lisede alan seçmeye hazırlanan öğrencilerin kuyumculuk teknolojisi bölümünü tercih etmeleri halinde asla işsiz kalmayacaklarını aktardı.

Mezunlar için sektörde iş garanti

Yakın, sektörde eğitimli iş gücünün yetişmesi için Milli Eğitim Bakanlığı ile yoğun görüşmelerde bulunduklarını ifade ederek, örgün eğitimde kuyumculuk teknolojisi alanının yeniden açılmasından büyük bir memnuniyet duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Dünya mücevher sektöründe Türkiye güçlü bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Dünyada üretici ihracatçı ülkeler arasında ilk üçte yer alıyoruz. Yeni nesil yetişmiş insan kaynağıyla birlikte sektörümüzün daha da güçlü bir şekilde büyüyeceğine inanıyoruz. Bu alanda öğrenim gören gençlerimize Kapalıçarşı ve Kuyumcukent'te faaliyet gösteren işletmeler büyük ilgi gösteriyor. İhtiyaç sahibi başarılı öğrenciler burs ile destekleniyor. Son sınıf öğrencilerinin stajyerlik döneminde ve mezuniyet sonrası istihdam edilmelerine destek veriliyor. Hızla büyüyen sektörümüzde 15 bin nitelikli elemana ihtiyaç var. Kuyumculuk alanında eğitim alan gençlerimizi iş garantili, parlak bir gelecek bekliyor."

"Kadın istihdamının artması için kız öğrencilerin bu alanı seçmesini teşvik ediyoruz"

Burak Yakın, gençlerin sektöre yönelik ilgisinin artması hedefiyle çalışmalar yürüttüklerine işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu: "Okullarla yakın temas halindeyiz. Sektörümüzdeki duayen kişilerle iş birliği yaparak projeler üretiyoruz. Pazarlama uzmanlarını okullara davet edip, öğrencilere sektörümüzü tanıtmalarını ve iş fırsatlarını anlatmalarını sağlıyoruz. Gençlere mücevher sektörüne girdiklerinde hem iş garantisi olduğunu hem de işlerini yaparken dünyanın her yerini gezip görme şansı elde edeceklerini anlatıyoruz. Özellikle de sektörümüzde kadın istihdamının artması için kız öğrencilerin bu alanı seçmesini teşvik ediyoruz. Aynı zamanda mesleki eğitimin kalitesini artırmaya da odaklandık. Mesleki liselere usta öğretici tashih etme, makine ve ekipman tedarik etme gibi desteklerimiz sürüyor. Mesleki liselerin ihtiyaçlarını tespit etmek ve çözüm getirmek üzere kapsamlı çalışmalar yürütmeye devam edeceğiz."