Meslek liselerinin patent başvuru sayısı 60 kat arttı

ANKARA (DÜNYA)- Milli Eğitim Bakanlığı’nın Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı IPA II kapsamında yürüttüğü Sektörel Mükemmeliyet Merkezi Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Operasyonu’nun açılış etkinliği yapıldı.

Toplam 22 milyon euro tutarındaki proje, 22 ilde pilot olarak uygulanacak. Bu kapsamda bilişim teknolojiler, inşaat teknolojisi, gıda teknolojisi, tekstil teknolojisi, raylı sistemler teknolojisi gibi 25 alanı kapsayan 14 Sektörel Mükemmeliyet Merkezi kurulacak. Meslek öğretmenlerinin de eğitileceği proje 36 ay sürecek.

Açılışta konuşan MEB Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, meslek liselerinin COVID-19 döneminde maske ve dezenfektan üretimiyle Türkiye’nin ciddi ihtiyacını giderdiğini söyledi.

Türkiye genelindeki meslek liselerinde 50 Ar-Ge merkezi bulunduğu bilgisini veren Şensoy, burada son 10 yılda ortalama 3’e yakın paten, marka tasarım, tescil belgesi alınırken, geçen yıl bu sayının 60 kattan fazla artarak 188’e yükseldiği bilgisini verdi. Şensoy, Türkiye’de mesleki teknik eğitimin önemli bir yola girdiğini aktardı.

ASO Başkanı Özdebir'den daha fazla katma değerli üretim vurgusu

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir ise, Türkiye’nin mevcut sıkıntılarının giderilmesi için cari açık ve verimlilik sorunun çözülmesi gerektiğini bildirdi.

Cari açığın kapanması için daha fazla katma değerli üretime ihtiyaç olduğunun altını çizen Özdebir, “Paranız ne kadar çok olsa ve dünyanın en iyi makinesini de alsanız, o makineyi çalıştıracak eleman olmadan üretim yapamazsınız.” diye konuştu.

Özdebir, iş dünyası olarak mesleki eğitim konusunda Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte çalışmaktan memnun olduklarını ifade etti.