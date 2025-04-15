Mesleki eğitime Alman ‘dual sistemi’ geliyor

Ferit PARLAK ANKARA

Mesleki eğitim Alman modeli ile gelişecek. Yeni kurulacak Sanayi ve Teknoloji Kolejlerinde model olarak, Almanya’da uygulanan “dual sistem” uygulanacak.

Almanya’da uygulanan Dual Eğitim Sistemi, öğrencilere hem teorik hem de pratik eğitim imkânı sunarak sanayi sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştirmesi, öğrencilerin eğitimleri sırasında sanayi sektöründe staj yapmalarını ve mezun olduktan sonra iş bulma imkânlarını artırması dikkate alınarak seçildi.

Bu yaklaşımın, Türkiye’de de, sanayi sektörünün ihtiyaç duyduğu becerilerin belirlenmesi ve iş gücünün bu becerilere uygun şekilde eğitilmesine katkı sağlayabileceği öngörülüyor.

Vizyonda dikkat çekilmişti…

2030 sanayi vizyonunda beceri geliştirmeye dikkat çekilmiş ve becerinin önemi, “Beceri uyumunun sağlanması için birçok ülke çeşitli stratejiler benimsemiştir. Beceri uyumsuzluğu, sanayi sektörünün verimliliğini ve rekabet gücünü olumsuz etkilemektedir. Bu uyumsuzluk, iş gücünün sahip olduğu beceriler ile sanayinin ihtiyaç duyduğu beceriler arasındaki farkı ifade etmektedir” şeklinde ifade edilmişti.

Fen ve teknoloji ağırlıklı

Kurulacak fen, teknoloji ve mesleki eğitim odaklı Sanayi ve Teknoloji Kolejleri’nde eğitim, haftada 4 gün işyeri 1 gün okul olacak. Böylece öğrencilere hem güçlü bir teorik bilgi altyapısı kazandıracak hem de uygulamalı öğrenme imkânı sunacak.

Sanayi sektöründe istihdamın kapsayıcılığı, sanayi ve istihdam politikasının hedefleri arasın alındı. Bu hedefe ulaşmak için, yurtdışı örnekler de göz önünde bulundurularak beceri haritalama, iş gücü talep analizi, üniversite-sanayi iş birliği ve kadın ile genç istihdamı gibi konulara odaklanıldı.

OSB’lere konut, kreş ve sosyal alanlar

Ayrıca, kadın ve genç istihdamının artırılmasına ve sanayi sektöründe kapsayıcılığın güçlendirilmesine yönelik olarak Türkiye’ye özgü modeller geliştirilmesi kapsamında OSB’lerde barınma ihtiyaçlarına yönelik olarak konutlar inşa edilecek, genç çalışanlar için

sosyal alanlar oluşturulacak, kreş ve etüt merkezi gibi olanaklar sağlanacak.

Sistemin adaptasyonu ve olası sorunların tespit edilmesi için öncelikle “belirli sektörlerde” pilot programlar başlatılacak.

İşletmelerin dual eğitim sistemine katılımını teşvik etmek için vergi indirimleri ve diğer teşvikler sunulacak.

İşletmeler, eğitim sürecinde aktif rol alarak gelecekteki iş gücünü yetiştirme fırsatına sahip olacak.

Öğretmenler yeniden eğitilecek

Meslek okullarındaki eğitim veren/verecek öğretmenler, dual eğitim sistemine uygun olarak yeniden eğitilecek.

Öğretmenlerin teorik bilgiyi pratik uygulamalara entegre edebilme yeteneği artırılacak.

Dual eğitim sisteminin etkin bir şekilde uygulanabilmesi için yasal düzenlemeler yapılacak. Bu yolla eğitim sürecinin standartlarının belirlenmesi ve işletmelerin sorumluluklarının netleştirilmesi sağlanacak.

Dual eğitim sistemi ile pratik deneyim kazanan öğrenciler, iş piyasasında daha rekabetçi hale geliyor ve gençlerin mezun olduktan sonra iş bulma şansı artırıyor.

Öğrenciler, mesleki becerilerini gerçek iş ortamında geliştiriyor, bu, teorik bilgilerin pratik uygulamalarla pekişmesini sağlıyor.

İşletmeler ve eğitim kurumları arasındaki iş birliği, sanayinin ihtiyaçlarına uygun eğitim programlarının geliştirilmesini sağlıyor.

Mesleki eğitim öğrencileri, çalıştıkları firmalardan aylık ücret alıyor.

Eğitimin maliyeti devlet ve şirketler tarafından karşılanıyor.

Alman mesleki eğitim sistemi, eğitime verilen önem ve ayırdığı güçlü mali kaynak sonucu Avrupa’nın en başarılı eğitim sistemi oldu.

Almanya’da, meslek eğitimi, ekonomik gelişmenin temeli ve esas unsuru oldu.

Almanya’da bir mesleğin nasıl öğrenilmesi ve uygulanması gerektiğine, en iyi, o işi yapan zanaatkârların karar vereceğine inanılarak, bir meslekte çalışacak kişilerin hangi yeterliliklere sahip olması gerektiğinin planlaması yapıldı

Devlet görevlileri ise bu planlamayı yasal çerçeveye oturtmakla görevlendirildi.

Odalar ve borsalar etkin rol alacak

Meslek sahipleri, onların örgütleri, odalar, borsalar mesleki eğitim sisteminin en önemli parçası olarak belirlendi.

1869 yılında zanaat meslekleri ile ikili sistem resmi çerçeveye alındı.

Daha sonra sanayi meslekleri de bu sistem içerisine alınarak uygulama alanı genişletildi.

Dual sistem yüzde 80 işletmede, yüzde 20 okulda uygulanan, yani işletme ağırlıklı bir eğitim modeli olarak, Alman mesleki eğitim sisteminin en önemli bölümü durumuna geldi. Almanya’da bugün zorunlu eğitimi tamamlayanların yüzde 55’i ikili sisteme, yüzde 10’u okul ağırlıklı meslek liselerine, yüzde 35’i üniversiteye hazırlayan okullara devam ediyor.

Mezunların yüzde 90’ı bir yılda iş buluyor

İkili sistemden mezun olanların yüzde 90’ı bir yıl içinde iş bulabiliyor veya staj yaptıkları işletmelerde çalışmaya devam ediyor.

Almanya’da gençlerin işsizlik oranının diğer AB ülkelerine göre nispeten düşük olması (yüzde 11) ikili sistemden kaynaklandığı dile getiriliyor.

Almanya’da çalışan aktif iş gücü içinde meslekî eğitim diplomasına sahip olmayan vasıfsızların oranı diğer AB ülkelerine kıyasla oldukça düşük görünüyor ve toplam işçi istihdamı içinde vasıflı işçi oranın yüzde 45’e düştü. Ancak vasıflı işçilerin yüzde 90’ı bir meslek diploması ya da sertifikaya sahip bulunuyor.

Uygulama nasıl olacak?

* Sistemin adaptasyonu ve olası sorunların tespit edilmesi için öncelikle “belirli sektörlerde” pilot programlar başlatılacak.

* İşletmelerin dual eğitim sistemine katılımını teşvik etmek için vergi indirimleri ve diğer teşvikler sunulacak.

* İşletmeler, eğitim sürecinde aktif rol alarak gelecekteki iş gücünü yetiştirme fırsatına sahip olacak.

* Meslek okullarındaki eğitim veren/verecek öğretmenler, dual eğitim sistemine uygun olarak yeniden eğitilecek.

* Öğretmenlerin teorik bilgiyi pratik uygulamalara entegre edebilme yeteneği artırılacak.

* Mesleki eğitim öğrencileri, çalıştıkları firmalardan aylık ücret alacak.

* Eğitimin maliyeti devlet ve şirketler tarafından karşılanacak.

* Dual eğitim sisteminin etkin bir şekilde uygulanabilmesi için yasal düzenlemeler yapılacak. *Bu yolla eğitim sürecinin standartlarının belirlenmesi ve işletmelerin sorumluluklarının netleştirilmesi sağlanacak.

Dual sistem ne sağlıyor?

* Dual eğitim sistemi ile pratik deneyim kazanan öğrenciler, iş piyasasında daha rekabetçi hale geliyor ve gençlerin mezun olduktan sonra iş bulma şansı artırıyor.

* Öğrenciler, mesleki becerilerini gerçek iş ortamında geliştiriyor, bu, teorik bilgilerin pratik uygulamalarla pekişmesini sağlıyor.

* İşletmeler ve eğitim kurumları arasındaki iş birliği, sanayinin ihtiyaçlarına uygun eğitim programlarının geliştirilmesini sağlıyor.